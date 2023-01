Renault, terza Marca sul mercato dei veicoli elettrici in Europa

In un contesto di restrizione degli approvvigionamenti, le immatricolazioni della Marca Renault registrano 1.466.729 unità, ossia - 9,4% rispetto al 2021.

In Europa, Renault ha raggiunto una quota di mercato del 6,4% (- 0,7 punti rispetto al 2021) con 832.605 unità vendute. Come nel 2021, la Marca ha ancora una volta compiuto progressi significativi nei segmenti che creano più valore: mercato elettrificato** in crescita, segmento C, vendite a privati e veicoli commerciali.

Nel 2022, Renault diventa la terza Marca elettrificata (mercato delle autovetture) con oltre 228.000 veicoli venduti (+ 12% rispetto al 2021). Renault è la terza Marca in Europa sul mercato dei veicoli elettrici.

In linea con l’obiettivo ambizioso di avere il mix più verde del mercato europeo entro il 2025, con un mix di vendite composto per oltre il 65% da veicoli elettrificati, Renault incrementa la quota delle vendite elettrificate portandola a + 9 punti rispetto al 2021. La gamma E-TECH (elettrica e ibrida) rappresenta il 39% delle vendite di autovetture Renault in Europa nel 2022, con una media di mercato che si aggira intorno al 31%.

Nuova Mégane E-TECH Electric completa l’offerta di veicoli elettrici in Europa dal secondo semestre 2022, diventando una delle auto elettriche più popolari sul mercato delle vendite a privati, con 33.000 unità vendute. La maggior parte delle vendite riguardano le versioni alto di gamma, con 450 km di automomia e Open RLink powered by Google®. Nel 2023, Renault lancerà Mégane E-TECH Electric anche fuori dall’Europa.

La tecnologia Full Hybrid è in piena espansione con 117.000 unità, ossia + 64% rispetto al 2021. Questa tecnologia, molto apprezzata dai clienti privati, raggiunge un mix di vendite del 30% con Clio, 31% con Captur, 65% con Arkana ed è già la versione più richiesta di Nuovo Austral. Nel 2022, Renault si è attestata come la seconda Marca in Europa per le vendite di veicoli ibridi.

Crescita nei segmenti che creano più valore

Renault ha raggiunto il suo obiettivo in termini di vendite a privati, con oltre una vendita su due a questo target. Il mix di vendite a privati è cresciuto di 8 punti rispetto al 2021 raggiungendo il 51%, ossia +7 punti rispetto alla media del mercato. Ne consegue che la quota di mercato delle vendite a privati è cresciuta di 0,3 punti rispetto al 2021 raggiungendo il 6,1% in Europa.

** Questo mercato comprende i veicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in, a esclusione dei modelli mild-hybrid

La crescita del segmento C sta accelerando: le vendite di Renault sono aumentate del 21% con oltre 200.000 immatricolazioni. Il successo di Arkana continua, con già più di 80.000 vendite nel 2022 (raddoppio delle vendite rispetto al 2021 con 41.800 unità).

Mercato dei veicoli commerciali

Sul mercato europeo dei veicoli commerciali, Renault si attesta in seconda posizione con una quota di mercato stabile al 14,4%. Nel 2022, Renault ha completato la gamma dei veicoli commerciali con Nuovo Kangoo Electric e Nuovo Master Electric per rispondere alle attese dei clienti, in linea con i suoi obiettivi ambiziosi di elettrificazione.

Renault si classifica al primo posto nel segmento delle furgonette e al secondo posto in quello dei furgoni di medie/grandi dimensioni.

Al di fuori dell’Europa, Renault cresce sui mercati chiave. I volumi di vendita, che hanno raggiunto 634.124 unità, sono stabili rispetto al 2021. La quota delle vendite fuori Europa ha raggiunto il 43,2% del totale vendite della Marca.

La Turchia, con un volume di 99.639 veicoli venduti (+ 22,6% rispetto al 2021) e una quota di mercato in crescita di 1,7 punti, al 12,7%, è diventata il quarto mercato di Renault, dove la gamma di prodotti risponde perfettamente alle esigenze locali.

In Marocco, i volumi di vendita sono cresciuti dell’11,4% a 26.385 unità, mentre la quota di mercato ha battuto il record degli ultimi dieci anni con il 16,3% (+ 2,9 punti).

In India, le vendite sono diminuite del 9% e la quota di mercato di 0,7 punti. Renault resta comunque la prima Marca europea sul mercato indiano.

In America Latina, Renault ha aumentato le vendite a 283.116 unità, ossia + 8% rispetto al 2021. I volumi di vendita sono cresciuti del 26% in Argentina e del 30% in Messico grazie al successo di Kwid, quarto veicolo più venduto a privati in America Latina. In Colombia, Renault è leader grazie a Duster, il veicolo più venduto del mercato.

Fabrice Cambolive, Chief Operating Officer della Marca Renault ha dichiarato:

I team hanno raggiunto i nostri obiettivi prioritari nel 2022: crescita sul mercato elettrificato, il segmento C e il mercato delle vendite a privati. La nostra gamma E-TECH risponde perfettamente alle attese dei clienti e ci permette di posizionarci come terza Marca in Europa sul mercato elettrificato. Nel 2023, la crescita della Marca Renault sarà garantita dalla gamma E-TECH unica sul mercato, da un anno intero di vendite di Mégane E-TECH Electric e Nuovo Austral E-TECH nonché da quattro lanci importanti con veicoli di grande qualità, di cui siamo orgogliosi.