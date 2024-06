Renault trionfa ai Cannes Lions 2024

Renault è stata premiata come la marca francese più creativa al mondo ai Cannes Lions 2024,

aggiudicandosi un totale di undici premi, inclusi due Grand Prix, due ori, quattro argenti e tre bronzi. Questo straordinario risultato rende Renault la marca più premiata del settore automotive grazie a quattro campagne creative di alto valore percepito.

La campagna “Cars to work”, volta a favorire il ritorno al lavoro nei deserti della mobilità, ha vinto due Grand Prix nelle categorie “creative commerce/customer acquisition & retention” e “sustainable development goals/decent work & economic growth”, oltre a due ori e due argenti.

L'App peer-to-peer “Plug Inn” per un servizio di ricarica comunitario ha ottenuto un argento nella categoria “creative business transformation/experience transformation” e un bronzo nella categoria “outdoor/market disruption”.

La campagna “R5VOLUTION IS A FRENCH THING” per la Renault 5 E-Tech Electric ha vinto due bronzi nelle categorie industry craft “production design/art direction” e “achievement in production”.

Il documentario “TimeFighters”, sulla sicurezza Renault realizzato dai Fratelli Naudet, ha vinto un argento nella categoria “brand experience & activation/market disruption”.

Publicis Conseil, l’agenzia storica della marca, è stata nominata Agenzia dell’Anno alla 71° edizione dei Cannes Lions.

Renault ha dimostrato tutta la sua creatività aggiudicandosi oltre 80 premi a fine giugno 2024 (e 94 in totale nel 2023). La marca si distingue per le sue campagne di comunicazione originali, consolidando la sua immagine di marca e quella dei suoi nuovi prodotti e servizi.

Questo successo ai Cannes Lions si aggiunge ad un track record 2024 già ricco di premi internazionali prestigiosi come:

D&AD LONDON UK: 10 premi per le campagne Plug Inn, Human First, Roland-Garros

The One Show NYC USA: 12 premi per le campagne Plug Inn, Human First, Roland-Garros, Clio Awards

NYC USA: 20 premi per le campagne Plug Inn, Human First, Roland-Garros

Arnaud Belloni, Chief Marketing Officer della Marca Renault, ha espresso orgoglio per i numerosi riconoscimenti ottenuti ai Cannes Lions 2024, considerato il concorso internazionale più impegnativo in ambito pubblicitario. Questi risultati straordinari sono il frutto del lavoro appassionato e dell’impegno dei collaboratori della marca e dei partner coinvolti quotidianamente nella progettazione e realizzazione di queste campagne di comunicazione: Publicis Conseil, Publicis Sapient, Startrec, OMD, Lonsdale, e altri.