Riflettori accesi sulla DS 4 alla terza edizione della “DS 4 Experience”

Lo scorso fine settimana DS Automobiles ha aperto le porte dei suoi DS Store italiani per dare vita alla terza edizione della “DS 4 Experience”, un’esperienza coinvolgente alla scoperta dell’elegante berlina francese.

Infatti, grazie alle emozionanti prove su strada e alle visite in concessionaria, il pubblico ha potuto apprezzare le carte vincenti che le hanno valso la nomina di “Auto più bella del 2022” in Francia.

Accompagnato da una campagna di comunicazione dedicata, l’appuntamento ha quindi dimostrato il crescente interesse del pubblico italiano nei confronti di un’auto come DS 4. Inoltre, l’evento ha permesso a tutti di conoscere da vicino l’intera offerta del marchio premium DS Automobiles - Brand avanguardistico dotato di un Savoir-faire unico ed un design carismatico - con particolare attenzione alla gamma E-TENSE.

Questo perché DS Automobiles ha una connotazione fortemente protesa al futuro e all’innovazione ecologica di tutta la sua gamma completamente elettrificata.

Il format prevedeva che i potenziali clienti configurassero prima la propria DS 4 sul sito ufficiale del Brand per poi immergersi in un’esperienza di guida esclusiva all’insegna di qualità e innovazione, grazie ai test drive offerti dai propri concessionari di fiducia. E per chi non avesse potuto partecipare, DS Automobiles mette a disposizione il seguente linkper vivere un’esperienza di guida senza paragoni.

Vincitrice del premio “Auto più bella dell’anno 2022”, assegnato durante il 37° Festival Internazionale dell’Automobile di Parigi, l’affascinante DS 4 continua a conquistare il pubblico italiano incarnando, in 4,40 metri di lunghezza, tre diverse anime e altrettante tipologie di clienti. Si parte dalla DS 4 Business, la classica versione compatta ed elegante, per passare all’anima più sportiva insita nella DS 4 Performance Line, fino ad arrivare all’allestimento DS 4 CROSS destinato agli amanti dell’avventura. Ciò che li accomuna è il livello superiore del modello in termini di design premium e innovazione tecnologica. In particolare, il suo profilo atletico e compatto unisce fluidità e linee nette, grazie ad un design aerodinamico, efficiente e carismatico. Così come la raffinatezza dello stile francese che si esprime anche attraverso l’utilizzo di materiali pregiati: pelle, Alcantara®, carbonio e legno, lavorati con tecniche innovative e presenti all’interno dell’abitacolo. Il tutto esaltato da un corredo tecnologico fuori dal comune. Basti pensare, ad esempio, al DS Smart Touch - un sistema che permette di interagire con il nuovo sistema di infotainment con un semplice gesto – e al DS Extended Head Up Display, che proietta le informazioni di guida in uno schermo immaginario di 21” di diagonale, posto a 4 metri di distanza dal guidatore, in prospettiva, permettendo così di mantenere lo sguardo sempre sulla strada all’insegna della massima sicurezza.

La tecnologia improntata al futuro di DS 4 si esprime anche nella motorizzazione ibrida plug-in E-TENSE. Grazie alla presenza del motore benzina 1.6 da 180 CV ed un motore elettrico da 81 kW, la potenza massima di questo sistema propulsivo raggiunge i 225 CV, offrendo al guidatore una coppia complessiva di 360 Nm e 110 Nm del motore elettrico, subito disponibili in accelerazione. La batteria di trazione da 12,4 kWh permette di viaggiare in elettrico fino a 135 km/h con 54 km di autonomia, mentre la ricarica si completa in 1 ora 30 minuti da DS Wallbox. Il tutto, con emissioni ridotte a 35 g/km di CO 2 nel ciclo misto, oppure zero in modalità Electric.

Le emissioni di CO2 più basse in Europa. Inoltre, in qualità di primo produttore premium coinvolto nella Formula E, il marchio ha approfittato del suo successo nel campionato 100% elettrico al fine di supportare la ricerca e sviluppo verso una mobilità più sostenibile. Nasce così il prototipo DS E-TENSE PERFORMANCE, un "laboratorio" ad altissime prestazioni destinato ad accelerare lo sviluppo della tecnologia e del design dei futuri modelli DS Automobiles.