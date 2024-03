Ripresa del mercato moto: febbraio 2024 registra una crescita del 19,8%

Il mercato nazionale delle moto e degli scooter ha iniziato il 2024 con una marcata accelerazione, dimostrando una vivace ripresa dopo un avvio d'anno più cauto.

Secondo l'ultima analisi di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), febbraio ha chiuso con un impressionante incremento del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando su strada oltre 28.000 veicoli. Questo slancio è particolarmente notevole considerando che già febbraio 2023 aveva registrato dati positivi, rendendo il risultato attuale un segnale forte del rinnovato interesse e della crescente domanda nel settore delle due ruote a motore.

La performance di febbraio è stata guidata da un aumento delle immatricolazioni di scooter, che hanno visto una crescita del 23,05%, seguiti da una solida performance delle moto, con un aumento del 17,5%. Anche il comparto dei ciclomotori, dopo tre mesi di calo, ha mostrato segni di ripresa, registrando un aumento dell'11,96%. Questi dati portano il mercato complessivo delle due ruote a motore a chiudere il primo bimestre dell'anno in positivo, con un incremento complessivo del 9,97% rispetto allo stesso periodo del 2023, dimostrando una robusta tendenza al rialzo.

Nonostante la generale tendenza positiva, il segmento dei veicoli elettrici ha continuato a mostrare difficoltà, segnando una flessione del 16,86% su base annua a febbraio, anche se si registra una leggera ripresa rispetto al drastico calo del -58,87% di gennaio. Questo andamento sottolinea le sfide che il mercato dei veicoli a zero emissioni affronta in Italia, nonostante gli incentivi statali volti a stimolarne la crescita.

Il neopresidente di ANCMA, Mariano Roman, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e ha evidenziato l'importanza di un dialogo costruttivo con il Governo per implementare misure che possano ulteriormente sostenere e rafforzare il settore. L'associazione punta a un confronto strategico con le istituzioni per affrontare le sfide del mercato e favorire lo sviluppo di un comparto essenziale per la mobilità sostenibile e la passione italiana per le due ruote.

Il mercato delle moto e degli scooter in Italia dimostra quindi di essere in una fase di significativa ripresa, trainato da un rinnovato interesse per la mobilità personale e dalla passione per le due ruote. Tuttavia, la contrazione nel segmento dei veicoli elettrici pone interrogativi sulle strategie future e sull'efficacia degli incentivi in atto, suggerendo la necessità di ulteriori interventi per favorire una transizione più rapida verso una mobilità sostenibile.