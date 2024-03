Rivoluzione a Sandouville: Renault verso il futuro

Il Gruppo Renault ha scelto lo stabilimento di Sandouville per avviare una nuova era nella produzione di veicoli commerciali, con un chiaro focus sull'elettrificazione e l'innovazione.

Questa mossa non solo rafforza l'impegno della compagnia verso la sostenibilità ma segna anche un punto di svolta per l'industria automobilistica francese, promettendo di portare significativi vantaggi economici e ambientali.

Un Riconoscimento delle competenze

La decisione di affidare a Sandouville la produzione della nuova generazione di furgoni elettrici testimonia la fiducia nel know-how e nell'impegno dei suoi lavoratori. Thierry Charvet, Direttore Industriale e Qualità del Gruppo Renault, sottolinea l'orgoglio e la sfida che questo progetto rappresenta, promettendo di trasformare il volto della logistica del futuro.

Un impegno per l'ecosistema industriale francese

Con l'aggiunta di Sandouville, il Gruppo Renault consolida la sua presenza industriale in Francia, contando già su stabilimenti a Maubeuge e Batilly. Questa espansione non solo garantisce la produzione di veicoli innovativi ma promuove anche l'economia locale attraverso significative assunzioni e programmi di formazione.

Verso un futuro sostenibile

L'impegno di Sandouville non si limita all'innovazione produttiva. Lo stabilimento è in prima linea nella transizione digitale e nella decarbonizzazione, con l'obiettivo di raggiungere una carbon footprint pari a zero entro il 2030. Questo include l'adozione di tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili, come l'ottimizzazione dei processi di produzione e l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Un impianto all'avanguardia

La storia di successo di Sandouville, che ha visto la produzione di numerosi modelli di alto gamma e veicoli commerciali leggeri, è pronta a entrare in una nuova fase. Con la realizzazione del Trafic Van E-Tech Electric e il continuo impegno per la diversità e l'inclusione, lo stabilimento si conferma un punto di riferimento per l'industria automobilistica europea.

Un futuro promettente

L'iniziativa di Sandouville riflette la visione del Gruppo Renault di un futuro sostenibile e innovativo. Attraverso questo progetto, la compagnia non solo contribuisce alla transizione ecologica ma si posiziona anche come leader nella produzione di veicoli commerciali elettrici, promettendo un impatto positivo sia per l'ambiente sia per la comunità locale.