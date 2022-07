Roberto Scarabel - presidente AsConAuto

Eletto per il triennio 2022-2024 presidente AsConAuto - Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, la più grande realtà attiva in Europa per la distribuzione dei ricambi originali.

È anche presidente del Consorzio DOC Ricambi Originali di Padova.

Prima di entrare a tempo pieno, nel 1990, nell’azienda di famiglia, lavora presso la sede di Londra della Banca Commerciale Italiana, nella City all’ufficio Broker Investigation.

Entrato in Scarabel Spa svolge come primo incarico quello di sviluppare il Business Management per divenire nel 1993 responsabile del marchio Porsche. Segue poi la progettazione economico finanziaria ed il successivo sviluppo organizzativo di Euganea Motori, Alemagna Motori, Auto Technik e di altre attività del Gruppo.

Oggi il gruppo Scarabel rappresenta nel settore Automotive i marchi Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, VW Veicoli Commerciali, Ducati, Aprilia, Moto Guzzi e Aixam in complessive 12 sedi. Attualmente, Roberto Scarabel è amministratore unico del gruppo, a totale partecipazione familiare.

Laurea in Economia aziendale, con indirizzo giuridico, presso la Università di Venezia Cà Foscari con la Tesi “Problemi economico organizzativi nella distribuzione commerciale dell’automobile” e relatore il chiarissimo professor Giuseppe Volpato, socio fondatore della società Quintegia, “una persona speciale che mi ha dato tanto e che mi piace ricordare nel giorno della mia elezione a presidente di AsConAuto” afferma il neoeletto presidente dell’Associazione.