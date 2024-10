Salone di Parigi 2024: un successo da record con oltre 500.000 visitatori

Il Salone dell'Automobile di Parigi 2024, noto anche come Mondial de l'Auto, ha segnato un nuovo record di affluenza, attirando ben 508.007 visitatori in soli sei giorni, dal 14 al 20 ottobre, presso il centro espositivo Porte de Versailles.

Questa 90ª edizione ha celebrato il duraturo attaccamento dei francesi all'automobile, offrendo un format ampliato che ha soddisfatto sia le aspettative del pubblico che quelle dei produttori e partner.

Un Festival dell'Automobile di Portata Globale

La giornata inaugurale del 14 ottobre, riservata alla stampa, ha visto la partecipazione di oltre 4.000 giornalisti, di cui un quarto stranieri, e di 1.000 creatori di contenuti, tutti entusiasti per il ritorno dei grandi marchi. In totale, 48 produttori e 158 espositori e partner hanno occupato cinque padiglioni del Parc des Expositions, presentando le ultime innovazioni e i modelli di punta.

Il successo dell'evento è stato rafforzato da un'ampia copertura mediatica digitale, con quasi 5 milioni di impressioni sui social network durante il mese dell'evento e oltre 3 milioni di visualizzazioni del sito ufficiale. Quasi 800.000 visitatori unici hanno esplorato la piattaforma web, rendendo il Mondial de l'Auto una vera e propria vetrina multimediale per l'industria automobilistica.

Test Su Strada e Intenzioni di Acquisto

Uno degli aspetti più apprezzati dai visitatori è stata l'opportunità di effettuare test su strada. Il centro test, realizzato in partnership con la Banque des Territoires, ha consentito più di 3.300 test drive su veicoli di 10 diversi marchi. Di coloro che hanno partecipato ai test, il 60% ha dichiarato l'intenzione di acquistare un'auto entro l'anno, dimostrando l'importanza dell'esperienza diretta per influenzare le decisioni di acquisto.

Le Dichiarazioni dei Protagonisti

Luca de Meo, Amministratore Delegato del Gruppo Renault, ha sottolineato l'importanza emotiva dell'automobile: “L'automobile è prima di tutto un prodotto che suscita emozioni. Eventi come il Mondial de l'Auto sono insostituibili, poiché permettono di tastare il polso del settore e di incontrare appassionati e professionisti". Anche Serge Gachot, Direttore del Mondial de l'Auto, ha elogiato il successo di questa edizione, affermando che “Il Salone di Parigi non è solo un evento fisico, è diventato un vero e proprio evento mediatico.”

Un Crocevia per l'Industria Automobilistica

Il Salone di Parigi 2024 ha ospitato più di 25 conferenze, con partecipazione di esperti, professionisti e decisori, che hanno discusso le sfide future dell'automobile, dalla transizione verso i veicoli elettrici alla trasformazione industriale. Tra questi eventi, il Paris Automotive Summit, organizzato dalla PFA al Dôme de Paris, ha accolto 3.100 professionisti e rappresenta un punto di riferimento per il settore B2B.

Il successo del Mondial de l'Auto è stato anche un'occasione per scambi di idee e incontri tra i protagonisti del settore e le istituzioni. L'evento ha accolto la visita del Presidente della Repubblica francese e di sette ministri, oltre a varie commissioni parlamentari, sottolineando il suo ruolo centrale nello scenario politico e industriale.

Un Programma Ricco di Attività per il Grande Pubblico

Il Salone di Parigi 2024 ha offerto una vasta gamma di attività ed esperienze per tutti i visitatori, dalle concept car avveniristiche alle iconiche auto d'epoca, passando per simulatori di guida coinvolgenti. Personalità di spicco come Pierre Gasly, Sébastien Loeb e i creatori di contenuti GMK e Akram Junior hanno condiviso la loro passione per il mondo automobilistico con il pubblico, rendendo ogni giornata speciale.

Il programma si è concluso in bellezza con spettacoli dal vivo, inclusi Laser Show e DJ set, che hanno accompagnato i visitatori in un viaggio immersivo attraverso il mondo dell'automobile.

Il Salone dell'Auto di Parigi 2024 si è affermato come un evento globale che continua a evolversi per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. Con un'affluenza record e un programma ricco di innovazioni, test drive e incontri, il Mondial de l'Auto conferma la sua posizione di rilievo nel panorama mondiale degli eventi automobilistici.