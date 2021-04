Salone di Shanghai 2021, Peugeot svela la sua nuova famiglia di Suv

DONGFENG PEUGEOT sceglie la passerella del salone di Shanghai per presentare la nuova gamma dei SUV PEUGEOT 4008, 4008 PHEV e 5008 con prezzi compresi fra 169.700 e 263.700 yuans (21.710 e 33.740 Euro). Quattro pilastri permettono a questi nuovi SUV di distinguersi differenziarsi all’interno del mercato: design, qualità, dinamismo e connettività. I servizi e le configurazioni disponibili soddisfano le aspirazioni dei clienti cinesi.

DONGFENG PEUGEOT migliorerà l'esperienza dei clienti Peugeot sviluppando l'assistenza, la manutenzione e le garanzie dei veicoli attraverso gli impegni Five Care promises e Four garantees Plus.

Dal 19 al 28 aprile, i visitatori scopriranno tutta la gamma DONGFENG PEUGEOT esposta al Salone dell’Auto di Shanghai 2021. Oltre ai nuovi SUV 4008 e 5008 sarà presentata la gamma elettrificata con il SUV e-2008, il nuovo SUV 4008 PHEV 4WD e la berlina 508 L PHEV.

Nuovi PEUGEOT 4008 e 5008

Negli ultimi dieci anni, PEUGEOT si è affermata come marchio generalista alto di gamma fortemente innovativo. Il design dei suoi nuovi prodotti e delle sue nuove tecnologie hanno contribuito alla crescita della gamma e hanno rafforzato la sua immagine di marca. PEUGEOT ha svelato il suo nuovo logo e la sua nuova identità il 25 febbraio scorso, inaugurando una nuova era per il brand.

“Abbiamo grandi ambizioni a livello mondiale. PEUGEOT potrà contare sulla crescita della sua gamma, l’elettrificazione dei suoi modelli e i suoi nuovi prodotti, tra cui i nuovi SUV, per definire nuovi standard e offrire un’esperienza di guida eccezionale. La Cina è uno dei mercati più importanti per PEUGEOT. I nuovi 4008 e 5008 rappresentano il meglio del design e delle tecnologie di PEUGEOT, tra cui l’i-Cockpit, che si evolve ad ogni rinnovamento di modello per offrire un’esperienza di guida straordinaria. Questi nuovi SUV sapranno senz’altro soddisfare le aspettative dei clienti cinesi” ha dichiarato Linda Jackson, CEO di PEUGEOT.

Il 2021 coincide con il 17° anno dell’impegno di DONGFENG PEUGEOT sul mercato cinese. Basandosi sul principio della sua strategia Yuan +, l'azienda si adatta alle tendenze del mercato per costruire l'immagine di un “Designer Brand” tra i clienti cinesi alla moda. Offrirà un ecosistema digitale che fornirà loro un servizio di mobilità di alta qualità, che promette il 100% di soddisfazione a livello di servizio, qualità e garanzia.

DONGFENG PEUGEOT presenterà la sua nuova identità insieme ai questi nuovi servizi di mobilità. Il nuovo logo sarà adottato nella comunicazione, nella rete e sui prodotti. Il marchio prevede di rinnovare 40 punti vendita nel 2021 e di rinnovare la totalità della rete nei prossimi tre anni. Il primo veicolo con il nuovo logo sarà lanciato nel 2022.

Chen Bin, Vicepresidente del gruppo DONGFENG Automobile, Direttore Generale di DPCA e segretario del Comitato del Partito, ha dichiarato che DONGFENG PEUGEOT ha sempre accompagnato le innovazioni e le tendenze della sua epoca e adattato la sua strategia per soddisfare le esigenze dei clienti. Con la sua nuova identità di marca e i suoi nuovi prodotti e servizi DONGFEND PEUGEOT entrerà in una nuova era di crescita.

La nuova famiglia dei SUV di PEUGEOT prodotti in Cina comprende i modelli 4008, 4008 PHEV e 5008. Riflettono la strategia designed by PEUGEOT, made for China e sono all’origine della nuova tendenza dei nuovi modelli del Marchio del Leone.

I nuovi SUV PEUGEOT adottano i codici del design delle versioni GT europee. Presentano una calandra con un motivo orizzontale che si fonde nelle fiancate per creare un effetto sorprendente. I gruppi ottici a LED verticali a forma di dente di leone e le luci posteriori che ripropongono la forma dei tre artigli, affermano la loro personalità unica. Il loro design rivela eleganza, dinamismo e aspetto felino.

A bordo, il PEUGEOT i-Cockpit® si evolve per rimanere il punto di riferimento del segmento C-SUV in Cina. Il nuovo touchscreen centrale ad alta definizione da 10 pollici è abbinato a tasti in stile pianoforte per gestire le principali funzioni dell’auto. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, abbinato al volante compatto e al cambio automatico EAT8, amplifica l’esperienza di guida.

Il nuovo SUV PEUGEOT 4008, con il suo design all’avanguardia e un comportamento stradale preciso, si rivolge a una clientela giovane e metropolitana. I prezzi vanno da 169.700 yuans (21.710 Euro) a 233.700 yuans (29.900 Euro).

Il nuovo SUV PEUGEOT 4008 PHEV 4WD è destinato agli amanti dei veicoli elettrificati alla ricerca di prestazioni elevate e grande efficienza. La sua motorizzazione ibrida plug-in sviluppa 300 CV. I prezzi variano tra 249.700 yuans (31.950 Euros) e 259.700 yuans (33.230 Euro).

Il nuovo SUV PEUGEOT 5008 è il fiore all’occhiello della nuova famiglia dei SUV del Marchio e ispira qualità con la sua abitabilità, modularità e design. I prezzi sono compresi fra 187.700 yuans (24.010 Euro) e 263.700 yuans (33.740 Euro).

“La nuova famiglia dei SUV si basa su quattro aspetti fondamentali: l’estetica, la qualità, il dinamismo e la connettività. Il loro design, le loro motorizzazioni e le diverse configurazioni disponibili in tutte le versioni, adattate alle esigenze dei clienti cinesi, susciteranno il loro entusiasmo” ha dichiarato Ge Linde, direttore Generale del marchio DONGFENG PEUGEOT.

DONGFENG PEUGEOT mette i clienti al centro della sua attenzione, per soddisfare le loro esigenze e fornire loro servizi di mobilità di elevata qualità.

Nel 2020, il marchio ha lanciato la campagna Five Care Promises.

La garanzia 7.1.5 offre un rimborso in 7 giorni, il prezzo del veicolo garantito per 1 anno e una garanzia di 5 anni o 150.000 km. Il 30% di sconto sul contratto di manutenzione, con servizio di assistenza entro 2 ore. 24 mesi di finanziamento a tasso zero. Servizio post-vendita che offre 8 impegni tramite Blue Care 3.0, e nessuna emissione di fattura se il cliente non riceve un servizio di qualità. Per i clienti fedeli, 6 anni di manutenzione offerti. Sconto di 20.000 RMB per il personale ospedaliero.

DONGFENG PEUGEOT ha aumentato le promesse di Five Care con la creazione di un fondo di sostegno ai clienti e la realizzazione di un servizio di follow-up individuale.

Di recente, il Marchio ha esteso il servizio di ritiro e consegna porta a porta a tutto il paese, entro un raggio di 30 chilometri dal punto vendita. Il servizio gratuito è stato esteso a 15 chilometri, rispetto ai 10 chilometri proposti nella fase di test del servizio.

DONGFENG PEUGEOT lancia ora la politica di acquisto Four Guarantees Plus, che offre ai clienti numerosi vantaggi:

Valore del veicolo preservato: -15% su 1 anno, -25% su 2 anni, -35% su 3 anni. Garanzia di 5 anni o 150 000 chilometri. I primi 6 interventi di manutenzione gratuiti in 5 anni. Vantaggio sull’assicurazione del veicolo.

Oltre a queste garanzie, gli acquirenti possono usufruire anche di vantaggi su finanziamenti, sostituzione dell'auto o servizi di connettività.

DONGFENG PEUGEOT apre un nuovo capitolo con la sua nuova famiglia di SUV. Il Marchio inventa un nuovo stile di vita per i consumatori cinesi e fornisce ai suoi clienti prodotti, servizi ed esperienze di qualità.

L'intera gamma PEUGEOT può essere ammirata nel suo stand di 900 m2 nel padiglione 7.2 del Saone dell’Auto di Shanghai 2021, dal 19 al 28 aprile. Saranno esposti i nuovi SUV 4008 e 5008. La gamma elettrificata sarà al completo, con il SUV e-2008 100% elettrico, il nuovo 4008 PHEV 4WD e la berlina 508 L PHEV. I visitatori potranno inoltre riscoprire le berline 408 e 508 L nella loro versione 2021. Il nuovo logo del Marchio sarà presente sullo stand, con all’ingresso il Leone ambasciatore del marchio in formato XL.