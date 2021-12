Seat 2021: l’anno della trasformazione verso la mobilità sostenibile

La lotta al cambiamento climatico richiede un nuovo paradigma, e questo implica affrontare grandi sfide come la trasformazione verso la mobilità sostenibile.

Non c’è un piano B, il futuro è elettrico ed è per questo che nel corso di quest’anno, ciascuno degli oltre 15.000 dipendenti di SEAT SA è stato spinto dallo stesso impulso, a mettere i piedi sull’acceleratore dell’elettrificazione e, quindi, a mettere Spagna su ruote elettriche. Di seguito sono elencate le aree chiave su cui ha lavorato il team di SEAT S.A.

In linea con la mobilità sostenibile. Isabel Morcillo è un addetto alla produzione presso lo stabilimento di Martorell. È in azienda da 16 anni e negli ultimi mesi ha lavorato alla linea di produzione SEAT Leon e-HYBRID, il primo modello ibrido prodotto a Martorell. “Per me è motivo di grande orgoglio” dice. “Sono entusiasta di sapere che faccio parte di una grande squadra che lavora duramente giorno dopo giorno per rendere possibile il cambiamento verso la mobilità sostenibile”, spiega Morcillo.

L’impulso della nuova era. Beatriz Matute, responsabile del Project Management per il lancio del CUPRA Born, ha trascorso quest’anno tra Barcellona e Zwickau (Germania). Ha guidato un team di oltre 50 dipendenti provenienti da diverse aree incaricati di supervisionare l’inizio della produzione in serie per CUPRA Born, la prima auto 100% elettrica di CUPRA, nella più grande fabbrica di veicoli elettrici d’Europa. “È stata un’esperienza da cui fare tesoro che, senza dubbio, utilizzeremo per l’elettrificazione di Martorell”, afferma Matute.

CUPRA Born segna l’inizio dell’offensiva elettrica di CUPRA ed è un elemento chiave nell’espansione internazionale del marchio. Per questo “sapevamo che la Presentazione Stampa Internazionale di CUPRA Born doveva essere diversa” afferma Cécilia Taieb Direttore della Comunicazione Globale di SEAT S.A.. “E ci siamo riusciti grazie all’aiuto e alla partecipazione di molti dei nostri dipendenti” continua. La prima auto 100% elettrica ha congregato a Barcellona 440 giornalisti provenienti da 27 paesi. In totale, i media invitati hanno effettuato 62.000 chilometri di test in quattro settimane.

I venditori del marchio e i massimi esperti di tutto il mondo hanno avuto la stessa dedizione durante la preparazione per la commercializzazione di CUPRA Born. Sono più di 1.000 i Master CUPRA, provenienti da 43 mercati, che hanno partecipato alla CUPRA Master Convention 2021 per approfondire le proprie conoscenze ed essere in grado di trasmettere quell’esperienza ai clienti. Περικλής Πατσαρός (Periklis Patsaros), dalla Grecia, è uno di questi. “Per quattro settimane ho partecipato a questa formazione digitale per prepararmi alla commercializzazione della prima CUPRA 100% elettrica e per essere la forza trainante dell’elettrificazione per i nostri clienti”, dichiara.

Con emozione elettrica. L'IAA International Motor Show di Monaco di Baviera a settembre è stata l’occasione prescelta per una grande anteprima mondiale, quella del concept CUPRA UrbanRebel, la sfida non convenzionale del team CUPRA. “Abbiamo gettato le basi per il nostro futuro veicolo urbano 100% elettrico, che arriverà nel 2025”, afferma Antonino Labate, Direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di CUPRA.

Leader nella competizione elettrica. CUPRA ha fatto la storia del motorsport quest’anno vincendo il primo campionato di vetture da turismo elettriche. Insieme a Mattias Ekström, sono stati nominati "Kings of the season" per il PURE ETCR. Con CUPRA e-Racer, una prodezza tecnica di 500 kW (680 CV) di potenza, il marchio ha portato a termine con successo la sfida che si era prefissata nel 2017: creare la prima touring car elettrica della storia, e vincere. “Il futuro delle corse è elettrico e abbiamo già preso il comando” sostiene Xavier Serra, Responsabile di CUPRA Racing.

Un passo avanti con 1,3 Megawatt di potenza. Il Test Center Energy (TCE) è un altro dei principali impegni dell’azienda per l’elettrificazione. “Abbiamo fatto un grande sforzo per creare questo pionieristico centro di ricerca e sviluppo sulle batterie nel sud Europa, che ci consentirà di sviluppare i sistemi energetici per veicoli elettrici e ibridi plug-in”, afferma Francesc Sabaté, capo del TCE. Per fare un esempio della sua capacità di test, 1,3 megawatt equivalgono al consumo energetico di 350 abitazioni funzionanti alla massima potenza.

Talento elettrizzante. “Siamo sempre stati impegnati nella formazione, ma ora lo sviluppo del talento è il punto focale di questa grande trasformazione”, afferma Tomás Morgado, responsabile dell’Electromobility Learning Center (eLC). Per questo motivo, quest’anno sono stati tenuti 122 workshop presso il centro di formazione sull’elettromobilità, con quasi 1.500 ore di formazione per i dipendenti di tutte le aree.

Óscar Orellana è un esempio di questo impegno per il talento. Poco più di un anno fa, è passato dall’essere un impiegato della linea di produzione a un programmatore presso SEAT:CODE, grazie all’innovativo programma di formazione dell’azienda. “Elettrificazione e digitalizzazione vanno di pari passo e sono orgoglioso di far parte di questa spinta”, afferma. Esempio calzante: il team SEAT:CODE ha sviluppato e sta lavorando alla piattaforma Giravolta, che collega flotte di veicoli elettrici ed è presente in oltre 15 città europee. SEAT:CODE coordina anche diverse app per SEAT MÓ.

Espandere la micromobilità elettrica al 100%. SEAT MÓ, la divisione mobilità urbana di SEAT SA, non solo continua a consolidare la sua presenza in Europa, ma sta anche lavorando per iniziare la sua espansione all’estero nel 2022. “Stiamo aiutando ad avere città con meno inquinamento, meno rumore e una migliore qualità di vita”, afferma Jorge Sichaca, Referente Prodotto di SEAT MÓ.

Tutti a uno per l’elettrificazione. Per SEAT S.A. è l'unico modo per andare verso il futuro elettrico. “Con il progetto Future: Fast Forward stiamo guidando la trasformazione del settore automobilistico verso l’elettrificazione. Il nostro obiettivo è garantire la sostenibilità di questo settore in Spagna ”, assicura Lourdes de la Sota, Direttore della Strategia Aziendale e delle Relazioni Istituzionali. Lo fa, lavorando insieme ad altri 30 collaboratori. Tutto per mettere la Spagna sulle ruote elettriche.