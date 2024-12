SEAT e neopatentati: gamma completa sotto i 150 CV grazie alla nuova legge

L’entrata in vigore della legge n.177 del 25 novembre 2024 segna un’importante svolta per i neopatentati italiani.

La nuova normativa aggiorna le limitazioni alla guida per questa categoria, rendendo possibile la guida di auto con un rapporto tra potenza in kW e peso in tonnellate inferiore a 75 e una potenza massima di 105 kW (circa 150 CV). Questo cambiamento rende l’intera gamma SEAT con motori inferiori ai 150 CV accessibile ai giovani conducenti, rafforzando l’offerta del marchio per il pubblico giovane.

Modelli SEAT ora accessibili ai neopatentati

Grazie alla nuova normativa, i neopatentati possono scegliere tra una gamma completa di modelli SEAT, tra cui: SEAT Ibiza: disponibile con motori 1.0 MPI 80 CV, 1.0 TSI 95 CV e 115 CV; SEAT Arona: motori 1.0 TSI 95 CV e 115 CV; SEAT Leon e Leon Sportstourer: nelle versioni 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI da 116 CV; SEAT Ateca: motore 1.0 TSI 115 CV.

Questa maggiore accessibilità consente ai neopatentati di scegliere modelli adatti a esigenze diverse, senza rinunciare a prestazioni, sicurezza e tecnologia.

SEAT Ibiza: nuova versione Reference e motore 1.0 MPI 80 CV

Tra le novità più rilevanti per il 2024, spiccano gli aggiornamenti della SEAT Ibiza, che si arricchisce di una nuova versione e di un motore pensati per migliorare ulteriormente l’accessibilità del modello.

Versione Reference: un allestimento essenziale ma completo, dotato di Media System da 8,25”, SEAT Virtual Cockpit da 8”, fari Eco LED, Front & Lane Assist e climatizzatore manuale. Questa versione rappresenta una soluzione ideale per chi cerca tecnologia e funzionalità a un prezzo competitivo.

Motore 1.0 MPI 80 CV: torna ordinabile per tutte le versioni di SEAT Ibiza, offrendo un equilibrio ideale tra prestazioni brillanti e costi contenuti, grazie al sistema a iniezione multipoint.

Un’opportunità per consolidare il legame con i giovani

SEAT ha da sempre puntato a creare un forte legame con il pubblico giovane, e queste novità rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione. L’accessibilità dell’intera gamma sotto i 150 CV non solo amplia le opzioni per i neopatentati, ma rafforza anche la posizione di SEAT come marchio attento alle esigenze di mobilità della nuova generazione.