SEAT lancia Smart Family, la nuova formula d’acquisto

SEAT, il marchio di Barcellona, è all’avanguardia nello sviluppo di strumenti che guidano la mobilità urbana sostenibile.

Infatti, è l’unico brand automotive in grado di proporre un portafoglio di gamma che spazia dalle vetture di segmenti più alti come SEAT Tarraco, ai veicoli destinati alla micromobilità elettrica dell’ultimo miglio, come SEAT MÓ 25.

Dopo il lancio dell’innovativa formula d’acquisto SEAT Senza Impegno, SEAT è stata primatista nell’introdurre il concetto del pay per use con orizzonte flessibile nel mondo automobilistico, avvicinando una clientela sempre più giovane al marchio. Con queste premesse, SEAT Italia si è di nuovo adoperata per sviluppare una formula innovativa, SEAT Smart Family, parametrata sulle esigenze di mobilità di famiglie giovani e dinamiche che vivono in città in maniera e hanno necessità diverse dal punto di vista della mobilità, offrendo la possibilità di accedere a 3 diversi prodotti in un’unica soluzione.

L’innovativa formula permetterà al brand di rafforzare la propria posizione di fornitore integrato di prodotti per la mobilità contemporanea facilmente accessibili per il cliente. Ovvero, la nuova formula SEAT Smart Family, permetterà ai clienti di accedere a un’esperienza di mobilità integrata a 360°, entrando in possesso contemporaneamente dei modelli SEAT più rappresentativi, nuova SEAT Arona e SEAT MÓ 125. Una formula poi attivabile in maniera completamente autonoma e online da parte del cliente sul sito (https://www.seat-italia.it/micromobilita/arona-nlt.html).

SEAT Smart Family è una formula di noleggio a lungo termine di nuova SEAT Arona TGI*, con una tariffa mensile di 199 € comprensivo di tutti i servizi collegati all’utilizzo della vettura, e che include l’acquisto del monopattino SEAT MÓ 25. La nuova SEAT Arona, l’urban crossover, il modello più venduto del marchio, che rappresenta il mezzo perfetto per gestire in maniera versatile le esigenze di viaggio di tutta la famiglia. Grazie alla moderna tecnologia TGI di cui è dotata, ogni spostamento di nuova SEAT Arona avviene nel pieno rispetto dell’ambiente. Senza dimenticare SEAT MÓ 25, che con i suoi 25 km di autonomia, è diventato il protagonista dei centri urbani. Un peso di soli 12,5 kg garantiscono praticità e maneggevolezza a questo mezzo che è diventato lo strumento ideale per raggiungere velocemente ogni angolo del centro anche nelle zone pedonali o a traffico limitato.

Sempre grazie alla formula SEAT Smart Family, i clienti potranno accedere anche all’acquisto di SEAT MÓ 125, che vanta design e performance di livello superiore, con un finanziamento esclusivo che si traduce in una rata mensile di 89 € per 48 mesi, con TAN 0% e 0 € di anticipo in caso di Ecobonus con rottamazione. SEAT MÓ 125, il primo scooter elettrico del marchio, che dalla sua introduzione qualche mese fa, ha saputo affermarsi come un game changer nel mercato di riferimento, rispondendo alle esigenze di performance di classe superiore, di connettività avanzata e soluzioni di utilizzo smart, ma anche a criteri che riguardano la facilità di guida e l’economia dei costi di esercizio.