SEAT registra risultati positivi nel primo trimestre 2024

SEAT S.A. ha avuto un avvio eccezionale nel 2024, raggiungendo i migliori risultati finanziari di sempre per il primo trimestre.

L'azienda ha beneficiato notevolmente dell'aumento dei volumi di vendita dei marchi CUPRA e SEAT e di significativi miglioramenti nell'efficienza operativa.

Nel periodo di gennaio a marzo, SEAT S.A. ha realizzato un utile operativo record di 226 milioni di euro, segnando un aumento del 57% rispetto ai 144 milioni di euro del primo trimestre del 2023. La redditività sulle vendite ha visto un incremento impressionante, raggiungendo il 5,9%, con un aumento di 1.9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali delle vendite hanno toccato i 3,803 miliardi di euro, il miglior risultato di sempre per l'azienda in un primo trimestre, con un aumento del 6,8% rispetto ai 3,562 miliardi di euro dell'anno scorso.

Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: "Abbiamo registrato i nostri migliori risultati di sempre in un primo trimestre, un risultato eccezionale considerato il contesto esterno impegnativo e la concorrenza nel 2024. La nostra trasformazione continua e stiamo lavorando intensamente per rafforzare ulteriormente i nostri risultati operativi e il ritorno sulle vendite."

Il volume di consegne nei primi tre mesi ha avuto un impatto significativo sui risultati finanziari. Le consegne globali di SEAT S.A. sono cresciute del 10,6%, con 138.600 veicoli consegnati, rispetto ai 125.200 dello stesso periodo del 2023. Questo incremento ha contribuito ad aumentare la quota di mercato di SEAT e CUPRA in Europa occidentale dal 3,5% al 3,8%.

La crescita è stata sostenuta in particolare dal marchio CUPRA, che ha visto un aumento del 21,4% nelle consegne, raggiungendo 56.600 veicoli nei primi tre mesi del 2024. La CUPRA Formentor ha mantenuto la sua posizione come A-CUV più venduto in Europa con 28.900 unità consegnate, mentre la famiglia CUPRA Leon ha visto un aumento delle consegne del 107%, con 15.900 veicoli.

SEAT ha continuato a mostrare una forte performance con la consegna di 81.900 unità, un aumento del 4,3% rispetto al periodo corrispondente del 2023. L'iconica SEAT Ibiza ha guidato le vendite del marchio con 25.700 unità consegnate, in aumento dell'8,5%.

I risultati riflettono non solo l'efficacia della strategia di SEAT S.A. e il successo dei suoi marchi, ma anche la loro capacità di adattarsi e prosperare in un ambiente di mercato complesso e competitivo. Questi risultati sono un forte indicatore che SEAT S.A. continua a muoversi nella giusta direzione, con focus su efficienza e innovazione mentre procede nel suo percorso di crescita sostenibile.