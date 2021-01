Si completa in Italia la gamma della monovolume Citroën ë-Jumpy

Citroën vuole proporre un’offerta mirata agli utilizzi di ognuno ed essere protagonista della transizione energetica ampliando la sua offerta di veicoli LEV (Low Emission Vehicle), che si arricchirà di offerte 100% elettriche o ibride plug-in, in aggiunta ai motori termici performanti ed efficienti e alle offerte elettriche mirate, con l’obiettivo di arrivare ad avere il 100% della gamma con un’offerta elettrificata entro il 2025.

Con la sua strategia di elettrificazione, "Inspirëd by You All", Citroën intende rendere i veicoli a basse emissioni accessibili a tutti, sia ai clienti privati sia ai professionisti del trasporto.

In aggiunta alle corrispondenti versioni termiche, la gamma Citroën ë-Jumpy è composta dai due modelli 100% elettrici: la monovolume Citroën ë-Jumpy Atlante, destinata al trasporto di persone, e il furgone compatto Citroën ë-Jumpy che consente agli imprenditori di svolgere la propria attività in un modo nuovo, partecipando alla transizione energetica.

Entrambi questi nuovi modelli Citroën, introdotti in gamma nel corso del 2020, sono dotati di una motorizzazione elettrica che consente di guidare senza emissioni di CO 2 , con una reale economia di utilizzo e di accedere alle zone a traffico limitato delle città, sempre più interdette ai veicoli termici.

• La batteria del motore elettrico offre 2 livelli di autonomia a scelta, in base alla capacità, per offrire differenti livelli di autonomia, adeguata alla maggior parte dei tragitti, fino a 330 km in totale tranquillità:

- Fino a 230 km in ciclo WLTP con batteria da 50 kWh.

- Fino a 330 km in ciclo WLTP con batteria da 75 kWh

La batteria di trazione è garantita 8 anni o 160.000 km per il 70% della capacità di ricarica (con certificato della capacità della batteria ad ogni revisione).

• Sono disponibili 3 soluzioni di ricarica con la possibilità di ricarica differita:

Ricarica domestica (per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio). Richiede cavo di Tipo2 (T2). Compatibile con una presa standard da 8 A oppure ad alta potenza da 16 A.

(per ricaricare a casa, sul posto di lavoro o in un parcheggio). Richiede cavo di Tipo2 (T2). Compatibile con una presa standard da 8 A oppure ad alta potenza da 16 A. Ricarica rapida pubblica o privata con Wallbox a ricarica rapida. Richiede cavo di Tipo3 (T3). La ricarica si completa entro 8 ore con Wallbox da 7,4 kW.

Richiede cavo di Tipo3 (T3). La ricarica si completa entro 8 ore con Wallbox da 7,4 kW. Ricarica super rapida da una stazione di ricarica pubblica. Fino a 100 kW - Ricarica l'80% della batteria da 50 kWh in 30 minuti e quella di 75 kWh in 45 minuti

Citroën ë-Jumpy Atlante e Citroën ë-Jumpy propongono di serie il caricatore di bordo OBC (On Board Charger) da 7,4 kW a cui si aggiunge, in opzione, quello trifase da 11 kW.

Citroën ë-Jumpy Atlante e Citroën ë-Jumpy propongono di serie sia il cavo di ricarica T2 per presa domestica da 6 metri, 8 A, con presa E/F (ING 39) sia il cavo di ricarica T3 trifase da 22kW con astuccio dedicato. Con quest’ultimo, la ricarica si completa in cinque ore, utilizzando una Wallbox da 32 A e il caricatore opzionale OBC (On Board Charger) 11kW Trifase.