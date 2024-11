Skoda Kodiaq RS 2025: più potenza e design sportivo per la seconda generazione

La Skoda Kodiaq RS di seconda generazione debutta nel 2025 con una serie di aggiornamenti che consolidano la sua posizione di SUV sportivo di punta.

Il nuovo motore a benzina 2.0 TSI eroga 195 kW (265 CV), 15 kW (20 CV) in più rispetto al modello precedente, garantendo prestazioni superiori e una coppia massima di 400 Nm. Il cambio DSG a 7 marce e la trazione integrale assicurano una guida dinamica e sicura su ogni tipo di superficie.

L'estetica del Kodiaq RS è caratterizzata da dettagli in nero lucido, come la cornice della calandra, le calotte degli specchietti retrovisori, e le barre sul tetto, conferendo un look sportivo e aggressivo. I paraurti anteriori e posteriori sono arricchiti da finiture nere, mentre la calandra presenta una distintiva striscia luminosa orizzontale. La parte posteriore include un catarifrangente a tutta larghezza e scarichi in acciaio inossidabile lucidato.

Gli interni del Kodiaq RS offrono due Design Selection: RS Lounge e RS Suite. Entrambe le opzioni includono sedili sportivi con appoggiatesta integrati e cuciture rosse a contrasto. Il volante sportivo multifunzione e i pedali in acciaio inossidabile aggiungono un tocco di sportività, mentre il vetro stratificato dei finestrini laterali migliora l'isolamento acustico.

La dotazione di serie comprende fari a LED Matrix, sistema DCC Plus per una regolazione degli ammortizzatori personalizzata e un impianto audio Canton per un'esperienza sonora immersiva. Il Virtual Cockpit da 10 pollici e lo schermo di infotainment da 13 pollici con logo RS completano l'offerta tecnologica.

Con queste caratteristiche, la nuova Škoda Kodiaq RS combina prestazioni elevate e comfort, mantenendo la praticità di un SUV a sette posti.