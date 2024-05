Skoda, solida performance nel primo trimestre 2024

Škoda Auto ha iniziato il 2024 con risultati positivi, segnando un aumento significativo nelle vendite e stabilizzando ulteriormente la sua posizione nel mercato automobilistico europeo.

Nei primi tre mesi, la casa automobilistica ha consegnato 220.500 veicoli a livello globale, segnando un incremento del 5,2% rispetto all'anno precedente. La domanda per i modelli Škoda, in particolare l'Octavia e il modello elettrico Enyaq, continua a essere forte, dimostrando la fiducia dei consumatori nei prodotti del marchio.

Nonostante un leggero calo del 3,2% nei ricavi, che si attestano a 6.574 milioni di euro, e una riduzione dell'1,3% nell'utile operativo, pari a 535 milioni di euro, le prospettive rimangono ottimistiche. L'aumento dei costi dei materiali ha influenzato questi numeri, ma il flusso di cassa netto ha visto una crescita del 10,7%, raggiungendo 457 milioni di euro. Questi risultati riflettono una gestione efficace e una strategia aziendale robusta che Škoda continua a implementare con successo.

La Germania rimane il mercato più forte per Škoda, seguita da Polonia e Irlanda, dove il marchio ha visto significative crescite di mercato. Questa tendenza è supportata da un aumento dell'interesse per i veicoli elettrici, in particolare la famiglia di modelli Enyaq, che ha visto un incremento del 12,3% nelle consegne.

Škoda non solo risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici, ma continua anche a investire in nuove tecnologie e aggiornamenti dei modelli esistenti. La produzione della versione aggiornata dell'Octavia è iniziata all'inizio di aprile, e la compagnia sta preparando il lancio di altri modelli elettrici, come l'Elroq e il City SUV elettrico Škoda Epiq, previsti rispettivamente per la fine dell'anno e il 2026.

Con una quota di mercato in aumento e una chiara visione per il futuro, Škoda Auto si impegna a offrire veicoli che soddisfino le esigenze di una clientela moderna e cosciente dell'ambiente, mantenendo al contempo una performance economica solida. Questo approccio equilibrato assicura che Škoda rimanga un leader nel settore automobilistico nel contesto di una crescente transizione verso la mobilità sostenibile.