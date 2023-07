Smart festeggia i suoi 25 con un libro da collezione

Oltre 9.000 giorni di smart che, in occasione del suo 25° anniversario, ripercorre le numerose pietre miliari di una colorata carriera nell'industria automobilistica.

Dal ripensare le soluzioni di mobilità urbana con le sue intelligenti citycar al rispondere alle esigenze di mobilità contemporanea con la nuova generazione di SUV compatti premium completamente elettrici, il marchio ha lasciato il segno con prodotti innovativi e unici. Un nuovo capitolo che ha preso il via con il lancio della nuovissima smart #1 in 13 Paesi europei, e con il quale smart continua a scrivere la sua storia con un chiaro impegno verso la trazione elettrica, conservando il proprio ruolo di pioniere della mobilità sostenibile.

"Sorprendere con concept non convenzionali in grado di offrire una risposta alle sfide della mobilità urbana è sempre stato l'elemento distintivo di smart ", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO smart Europe GmbH. "Con la nostra nuova generazione di veicoli, portiamo avanti un ulteriore step dello spirito smart maturato negli ultimi 25 anni. Oggi smart è sinonimo di elettrico puro e di soluzioni di connettività complete per favorire lo stile di vita metropolitano del futuro."