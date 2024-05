Smart, nuove prospettive e opportunità di crescita nel 2024

Il marchio smart, sotto la guida del Global CEO Tong Xiangbei, sta ampliando significativamente la sua impronta globale con una strategia mirata e ambiziosa.

Dal 2019, smart ha rafforzato la sua presenza in 23 Paesi e regioni attraverso Europa, Grande Cina, Sud-Est asiatico, Africa e Medio Oriente, basandosi su una robusta strategia di cooperazione denominata "China-Europe Dual-Home".

Il 2024 si preannuncia come un anno di grande espansione per smart, con l'introduzione del marchio nei mercati di Australia, Nuova Zelanda e Sud America. Questa mossa è supportata da un portafoglio di veicoli completamente elettrici, con modelli come il #1 e il #3 che hanno già catturato l'interesse del pubblico per il loro design innovativo e le prestazioni eccezionali. L'ultimo arrivato, la Concept #5, presentata al salone di Pechino, prefigura l'ingresso di smart nel segmento dei mid-size SUV premium.

"In linea con la nostra visione e il nostro impegno verso una mobilità sostenibile, smart sta ora accelerando per accrescere la sua presenza commerciale", ha dichiarato Tong Xiangbei. "Collaboriamo con partner di primo piano per portare il marchio smart in più mercati del mondo, consolidando la nostra posizione come leader nei veicoli elettrici premium."

Con l'adozione del nuovo claim "open your mind", smart intende enfatizzare il proprio approccio innovativo e aperto verso nuove prospettive e opportunità, puntando a diventare una piattaforma di cooperazione per la condivisione e l'ispirazione creativa a livello globale. Questo spirito si riflette nel lavoro svolto da smart Europe GmbH, una filiale interamente controllata dalla joint venture tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile Co., Ltd., che sta plasmando il futuro della mobilità urbana in Europa.

Il percorso intrapreso da smart rappresenta una chiara testimonianza della sua strategia di crescita globale e dell'impegno verso l'innovazione nel settore della mobilità elettrica. Con una visione così chiara e un impegno così marcato, il futuro del marchio smart appare più promettente che mai.