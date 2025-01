Stellantis accelera lo sviluppo cloud dei veicoli grazie alla partnership con dSPACE

Stellantis, uno dei principali gruppi automobilistici globali, ha stretto una collaborazione strategica con dSPACE, azienda leader nelle soluzioni di simulazione e convalida per lo sviluppo di veicoli basati sul cloud.

L’accordo, siglato attraverso un memorandum d’intesa (MOU) non vincolante, mira ad accelerare il processo di sviluppo delle nuove piattaforme tecnologiche Stellantis, aumentando la velocità e la qualità delle funzionalità digitali.

Un'accelerazione dello sviluppo grazie a VEOS e VEW

La partnership prevede l’integrazione della piattaforma VEOS di dSPACE, dedicata ai test Software-in-the-Loop (SIL), all’interno del Virtual Engineering Workbench (VEW) di Stellantis. Questo ambiente di sviluppo virtuale consente agli ingegneri del gruppo di lavorare sul software dei veicoli in fase preliminare, riducendo sensibilmente i tempi necessari per testare e ottimizzare le nuove funzionalità.

Grazie al VEW, Stellantis è in grado di sviluppare e perfezionare il software fino a un anno prima della disponibilità dell'hardware fisico. Questa metodologia consente di effettuare circa l’80-85% dei test sulle piattaforme SIL, riducendo i tempi di rilascio dei nuovi aggiornamenti software per veicoli a meno di due anni. Un approccio che contribuisce non solo a velocizzare il time-to-market, ma anche a migliorare significativamente la qualità finale del prodotto.

“La collaborazione con dSPACE ci permette di rafforzare ulteriormente le nostre capacità di sviluppo software e di offrire ai clienti funzionalità innovative in tempi più rapidi,” ha dichiarato Yves Bonnefont, Chief Software Officer di Stellantis. “Questa partnership è fondamentale per realizzare la nostra strategia volta a creare veicoli sempre più intelligenti, connessi e capaci di evolversi nel tempo.”

Le tre piattaforme tecnologiche chiave di Stellantis

Il lavoro con dSPACE si inserisce nel quadro della strategia software di Stellantis, che si basa su tre piattaforme tecnologiche principali basate sull’intelligenza artificiale (IA):

STLA Brain: una piattaforma centralizzata che gestisce le funzionalità avanzate del veicolo e supporta aggiornamenti over-the-air (OTA).

STLA SmartCockpit: un sistema che rivoluziona l’esperienza utente a bordo del veicolo, offrendo servizi personalizzati, intrattenimento e soluzioni di connettività avanzate.

STLA AutoDrive: una piattaforma dedicata ai sistemi di guida autonoma, sviluppata per garantire sicurezza, efficienza e comfort.

Queste piattaforme debutteranno su veicoli selezionati del gruppo Stellantis a partire dal 2025 e saranno sviluppate utilizzando il VEW, consentendo una rapida integrazione di nuove funzionalità software.

dSPACE: un partner strategico per l'automotive

dSPACE è uno dei principali fornitori di strumenti per la simulazione e la convalida nel settore automotive, con una lunga esperienza nello sviluppo di tecnologie avanzate per veicoli connessi e intelligenti. L’azienda offre soluzioni che vanno dai test Software-in-the-Loop (SIL) ai test Hardware-in-the-Loop (HIL), permettendo ai produttori automobilistici di simulare condizioni di guida reali e di verificare la funzionalità dei sistemi prima della produzione fisica.

“L’integrazione dei nostri strumenti nelle nuove piattaforme tecnologiche di Stellantis ci consente di raccogliere feedback diretti e di migliorare continuamente i nostri prodotti software,” ha affermato Carsten Hoff, CEO di dSPACE. “Questa collaborazione ci permetterà di fornire soluzioni sempre più sofisticate ed efficienti per la validazione dei veicoli intelligenti, combinando perfettamente metodi di test SIL e HIL.”

Il ruolo del Virtual Engineering Workbench

Il VEW di Stellantis rappresenta un elemento chiave per la trasformazione digitale del gruppo. Dotato di un cockpit virtuale unico nel suo genere, il VEW consente agli ingegneri di simulare e testare il software veicolo in tempo reale, accelerando i cicli di sviluppo fino a 100 volte rispetto agli standard tradizionali.

Con oltre 3.800 utenti unici attivi al giorno, il VEW dimostra l’impegno di Stellantis per l’innovazione e la sostenibilità. La piattaforma permette inoltre di raccogliere dati preziosi sugli scenari di utilizzo e sulle prestazioni del software, migliorando la qualità dei prodotti e riducendo i costi di sviluppo.

Verso un futuro di veicoli connessi e intelligenti

L'integrazione degli strumenti di dSPACE nel VEW consentirà a Stellantis di portare sul mercato veicoli sempre più connessi e in grado di ricevere aggiornamenti OTA continui. Questo approccio non solo migliora l’esperienza di guida dei clienti, ma consente anche ai veicoli di evolversi nel tempo, offrendo nuove funzionalità e miglioramenti durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Stellantis sta quindi ponendo le basi per un futuro in cui i veicoli saranno veri e propri hub tecnologici su ruote, in grado di adattarsi alle esigenze dei clienti e di contribuire a un ecosistema di mobilità sempre più sostenibile.

“La nostra collaborazione con dSPACE rappresenta un passo fondamentale per accelerare il processo di digitalizzazione dei veicoli e per offrire ai nostri clienti soluzioni innovative che migliorano la loro esperienza di guida,” ha concluso Bonnefont. “Stiamo creando un ecosistema di veicoli connessi e intelligenti che sarà in grado di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze del mercato.”

Prospettive future della partnership

L'attuazione del memorandum d’intesa firmato da Stellantis e dSPACE è soggetta alla definizione di un accordo definitivo. Tuttavia, le basi poste da questa collaborazione evidenziano come Stellantis stia accelerando il proprio percorso verso la trasformazione digitale e lo sviluppo di veicoli sempre più basati su software e cloud.

Con l'integrazione delle tecnologie dSPACE, Stellantis mira a mantenere un ruolo di leadership nell'innovazione automotive, garantendo ai propri clienti veicoli all’avanguardia, sicuri e in continua evoluzione.