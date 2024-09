Stellantis accelera sull’elettrificazione: oltre 406 milioni di dollari per tre stabilimenti in Michigan

Stellantis, uno dei principali protagonisti globali del settore automobilistico, ha annunciato un importante piano di investimenti per sostenere la sua strategia di elettrificazione.

L'azienda investirà oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti situati nello stato del Michigan: Sterling Heights Assembly Plant, Warren Truck Assembly Plant e Dundee Engine Plant. Questo sforzo mira a supportare la produzione di veicoli elettrici e la riconversione di infrastrutture esistenti per adattarsi alla domanda crescente di veicoli a basse emissioni.

Sterling Heights Assembly Plant (SHAP) sarà il primo stabilimento Stellantis negli Stati Uniti a produrre un veicolo completamente elettrico: il Ram 1500 REV, un pick-up leggero a batteria che sarà lanciato alla fine del 2024. L'impianto produrrà anche la versione 2025 del Ram 1500 Ramcharger con motore a combustione interna (ICE), dimostrando un approccio produttivo multi-energia che consente di gestire simultaneamente diverse tecnologie di propulsione.

Per il Ram 1500 REV, Stellantis investirà 235,5 milioni di dollari nello stabilimento di Sterling Heights, il quale ha subito importanti modifiche tecniche. Tra queste, un nuovo nastro trasportatore e un rinnovato sistema di automazione, specificamente studiati per la produzione di veicoli elettrici a batteria (BEV). Il Ram 1500 REV, basato sulla nuova architettura STLA Frame, promette di offrire un'autonomia fino a 500 miglia grazie a un pacco batteria da 229 kWh, rendendolo uno dei veicoli elettrici con le migliori prestazioni in termini di autonomia sul mercato.

Inoltre, l'azienda ha pianificato un investimento di 97,6 milioni di dollari per il Warren Truck Assembly Plant (WTAP), destinato alla produzione della futura Jeep Wagoneer elettrificata, uno dei quattro nuovi modelli Jeep elettrici previsti entro il 2025. Questo investimento conferma l’impegno del marchio Jeep verso un futuro più sostenibile e la capacità di Stellantis di integrare su una stessa linea produttiva veicoli elettrici e a combustione interna.

Un ulteriore contributo alla strategia di elettrificazione verrà dal Dundee Engine Plant (DEP), dove saranno investiti oltre 73 milioni di dollari per la produzione di componenti per la piattaforma STLA Frame e STLA Large. Questo stabilimento sarà cruciale per l'assemblaggio, la saldatura e il test dei portabatterie, nonché per la lavorazione dei ponti anteriore e posteriore. La produzione di questi componenti partirà nel 2024, mentre altre innovazioni tecnologiche verranno introdotte entro il 2026.

Questi investimenti si inseriscono nel piano strategico Dare Forward 2030, che mira a trasformare Stellantis in un leader globale nella mobilità sostenibile. Il piano prevede che il 100% delle vendite di Stellantis in Europa sarà rappresentato da veicoli elettrici a batteria entro il 2030, mentre negli Stati Uniti si punta a raggiungere il 50%. A supporto di questi ambiziosi obiettivi, l'azienda ha già pianificato una capacità produttiva di batterie di circa 400 GWh, distribuita tra Europa e Nord America.

Stellantis ha già dimostrato di saper affrontare sfide tecnologiche e logistiche complesse. Gli aggiornamenti degli stabilimenti di produzione sono stati realizzati in tempi record, sfruttando la collaborazione con fornitori e appaltatori. Questi sforzi garantiranno una transizione fluida verso la produzione di veicoli elettrici, mantenendo allo stesso tempo la flessibilità per continuare a produrre veicoli a motore tradizionale.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha espresso grande soddisfazione per i progressi compiuti fino ad oggi, sottolineando come questi investimenti siano fondamentali per garantire che Stellantis rimanga all’avanguardia nell’industria automobilistica globale. “Sterling Heights ha operato un’incredibile trasformazione in tempi record e desidero ringraziare i nostri colleghi per questo grande risultato”, ha dichiarato Tavares. “Attrezzarci per realizzare il primo pick-up Ram elettrico e la versione con autonomia estesa in Michigan rappresenta un importante momento di orgoglio per i nostri team.”

Questi interventi sono parte integrante della strategia multi-energia dell'azienda, che prevede una gamma diversificata di prodotti per adattarsi a una vasta serie di scenari legati all'elettrificazione. Stellantis si sta così posizionando come uno dei principali attori nella transizione globale verso la mobilità elettrica, con l’obiettivo finale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038.