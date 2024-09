Stellantis al Salone Auto Torino 2024, innovazione, design e mobilità sostenibile

Dal 13 al 15 settembre, Torino ospiterà il Salone Auto Torino, un evento unico nel suo genere, che unisce mobilità sostenibile, design innovativo e un percorso espositivo open air nel suggestivo centro storico.

Con un percorso che attraversa alcune delle più belle piazze e vie della città, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile per i grandi appassionati di motori e non solo. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è Stellantis, il colosso automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA, che porterà all’evento il meglio dei suoi marchi più iconici, come FIAT, Abarth, Jeep, Peugeot, Opel, Citroën, DS Automobiles e Lancia.

Innovazione, sostenibilità e mobilità del futuro

Stellantis punta fortemente su innovazione e sostenibilità, come sottolineato da Santo Ficili, Managing Director Stellantis Italy, il quale ha dichiarato: “Il Salone Auto Torino è una vetrina perfetta per mostrare la nostra visione del futuro della mobilità, orientata verso l’elettrificazione, la mobilità sostenibile e il rispetto dell’ambiente, senza dimenticare il design, la tecnologia e l’accessibilità.”

FIAT e il lancio della Grande Panda

Uno dei modelli più attesi è sicuramente la Fiat Grande Panda, che celebra il 125º anniversario del marchio. FIAT, un brand storico del panorama automobilistico italiano, con la Grande Panda inaugura una nuova era all’insegna della sostenibilità e dell’accessibilità. Il modello sarà disponibile in due versioni: una completamente elettrica con un’autonomia di oltre 320 km e una ibrida con cambio automatico a un prezzo competitivo. La Grande Panda segna l’inizio di una nuova generazione di vetture che includerà un SUV e una fastback, previsti nei prossimi anni.

Abarth 600e: la sportività elettrica

Per gli amanti delle performance, Abarth presenta la Abarth 600e, la sua prima vettura elettrica ad alte prestazioni. Grazie a un differenziale autobloccante e a pneumatici sviluppati per le gare, la 600e è il perfetto connubio tra tradizione racing e innovazione tecnologica. Il modello sfoggia un design aggressivo, con linee sportive e l’esclusivo colore Hypnotic Purple, ispirato all'effetto ipnotico della puntura dello scorpione.

Jeep Avenger: il primo SUV elettrico

Un altro grande protagonista è il Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio Jeep, disegnato in Italia e prodotto in Europa. Con un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, Avenger rappresenta l’interpretazione moderna del concetto di libertà su quattro ruote. Inoltre, è disponibile anche una versione ibrida, che combina il meglio dei due mondi: elettrico e combustione.

Peugeot 5008: spazio e versatilità

Peugeot svela il nuovo Peugeot 5008, un SUV completamente rinnovato che combina design dinamico, grande modularità interna e tecnologie avanzate. Il modello è disponibile anche in versione completamente elettrica con un’autonomia di oltre 500 km, e una variante ibrida che non necessita di ricarica alla spina. Un altro punto di forza è l’i-Cockpit, un’interfaccia digitale che offre un’esperienza di guida futuristica.

Opel Frontera: ritorno al futuro

Il nuovo Opel Frontera rappresenta una sintesi perfetta tra passato e presente. Con linee squadrate e un design che richiama il vecchio Frontera, questo SUV compatto offre spazi interni generosi, una vasta gamma di motorizzazioni e tecnologie all’avanguardia. Disponibile sia in versione ibrida che elettrica, Frontera è pensato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di clienti, con prezzi accessibili che partono da 20.000 euro.

Citroën ë-C3: elettrica e popolare

Citroën presenta la quarta generazione della sua C3, ora disponibile in versione completamente elettrica: la ë-C3. Con un’autonomia fino a 440 km, questo modello rappresenta l’anima popolare e accessibile di Citroën, con un prezzo competitivo di 23.900 euro. Il comfort è garantito grazie a soluzioni innovative, come le sospensioni Advanced Comforte i nuovi sedili ergonomici.

Alfa Romeo Junior 280 Veloce: prestazioni e stile

Alfa Romeo non poteva mancare con la nuova Junior 280 Veloce, un modello compatto che unisce prestazioni elevate, grazie al motore elettrico da 280 CV, e dinamica di guida da prima della classe. Con un design ispirato alla tradizione del marchio e tecnologie all’avanguardia, la Junior 280 Veloce offre un’esperienza di guida coinvolgente, pur mantenendo un occhio di riguardo per l’efficienza energetica.

Lancia Ypsilon Cassina: design e comfort

Infine, Lancia porta al Salone la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, una versione top di gamma che celebra il meglio del design italiano, con interni curati nei minimi dettagli. La Ypsilon Cassina è disponibile sia in versione elettrica che ibrida, combinando eleganza e comfort con tecnologie avanzate, come il sistema di infotainment S.A.L.A. e la guida autonoma di livello 2.

Il Salone Auto Torino 2024 si conferma come un evento imprescindibile per scoprire le ultime novità del mondo dell’auto. Stellantis, con i suoi marchi storici e le sue proposte innovative, si pone al centro di una rivoluzione sostenibilee tecnologica che ridefinisce il futuro della mobilità, offrendo soluzioni che combinano stile, accessibilità e rispetto per l’ambiente. Un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire come sarà l’auto del futuro.