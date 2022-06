Stellantis: è andato in scena il primo evento di Fleet&Business Solutions

In scena nei giorni scorsi presso il complesso di Balocco Proving Ground, il primo evento nazionale targato Stellantis Fleet&Business Solutions

ha coinvolto, nelle due giornate, oltre 100 clienti – corporate, fleet&tender, broker, RAC – che hanno potuto assistere a workshop con esperti del settore e ad approfondimenti sul prodotto, nonché provare sui diversi tracciati di Balocco tutta la gamma elettrificata di Stellantis, e apprezzare tutte le novità.

Ogni marchio è stato protagonista: Alfa Romeo con Tonale, accanto alle nuove PEUGEOT 308 e Citroën C5-X, sIno ai SUV elettrificati Jeep ® 4xe, best seller in Italia, passando per DS 4 e nuova Opel Astra, oltre alla gamma FIAT, che vede come punta di diamante la nuova 500, una vera e propria icona che si sta confermando anche l’auto elettrica più venduta in Italia, e senza dimenticare la piccola Citroën AMI e i veicoli commerciali dei brand FIAT Professional, Citroën, Opel e PEUGEOT.

Guidare oggi la mobilità del futuro

Filo conduttore dell’evento, il pensiero Green&Blue e l’incontro tra sostenibilità e innovazione: la sfida più attuale che oggi il settore dell’automobile è chiamato ad affrontare. Santo Ficili e Giuseppe Di Mauro hanno dato il via ai lavori con riflessioni sul futuro e sui temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica che vede Stellantis protagonista in uno scenario di forte cambiamento.

I workshop delle due giornate, poi, hanno visto l’autorevole partecipazione di Paolo Proli, Head of Retail Division ed Executive Board Member - Amundi Sgr, con un approfondimento sulla transizione ecologica; di Chiara Angiolini, Partner Development Manager - TOM TOM Global, intervenuta sul tema della mobilità urbana sostenibile; di Gianmarco Montanari General Director - Italian Institute of Technology, che ha analizzato i mega trend del futuro. Cecilia Fouvry Renzi di Hydrogen Energy - Air Liquide South West Europe ha sviluppato il tema dell’idrogeno mentre Marco Garelli, Head of Automotive - NTT Data Technologies si è concentrato sulla Cookieless revolution. Moderatore degli interventi Walter Rolfo, giornalista e Chairman & Founder di Masters Of Magic.

Le dichiarazioni di Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy

Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italy, ha sottolineato nel suo intervento la vocazione aziendale di

saper fare sistema, intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera e sviluppare insieme relazioni proficue e virtuose. Ha inoltre espresso con chiarezza i messaggi principali circa la visione di Stellantis e sul futuro del business: “Parliamo al mondo B2B perché è un mondo particolarmente reattivo, capace di anticipare le tendenze del mercato dei privati. Oggi ridurre le emissioni è un impegno prioritario che riguarda tutti, l’elettrificazione è una risposta sostanziale e il mercato business può dare la spallata decisiva verso la sostenibilità. Il nostro obiettivo è guidare la transizione energetica non solo grazie a una gamma completa, ma anche grazie ai valori che riusciamo a esprimere in ogni processo. Ci accostiamo alla transizione considerando tutti gli aspetti nel loro insieme, ognuno in funzione dell’altro, per essere i capifila del settore nella lotta contro il cambiamento climatico”.

Le dichiarazioni di Giuseppe Di Mauro, direttore della divisione Fleet & Business Solutions

“Fleet&Business Solutions, la divisione che ho il piacere di presiedere, si occupa di offrire soluzioni di mobilità a tutto il mondo B2B, dalle partite iva e PMI alle grandi aziende, passando al noleggio a breve e lungo termine, sino alle pubbliche amministrazioni. In Stellantis abbiamo la fortuna di vivere un’esperienza entusiasmante, in un ambiente che fa della diversità una ricchezza. Siamo in grado di coprire sino al 100% delle richieste del mercato, grazie a una strategia che valorizza il DNA specifico di ognuno dei nostri 14 marchi iconici, e dunque abbiamo ambizioni legittime e la certezza che ogni brand sarà protagonista con prodotti capaci di soddisfare le necessità più eterogenee. Siamo leader nel mercati B2B e quest’anno lanceremo undici modelli totalmente nuovi, 6 model year e quattro modelli con una nuova tecnologia di Powertrain. Puntiamo all’eccellenza, mettendo a disposizione le migliori risorse umane e tecnologiche. Non solo: fa parte del nostro approccio olistico anche non limitarci ai prodotti, ma sviluppare e offrire anche servizi”.