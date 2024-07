Stellantis e CEA: collaborano per il futuro delle batterie per le auto BEV

Stellantis e il CEA, uno degli istituti di ricerca più avanzati al mondo, hanno annunciato una nuova collaborazione quinquennale

+volta alla progettazione di celle per batterie di nuova generazione per veicoli elettrici. Questo programma di ricerca congiunto mira a sviluppare celle tecnologicamente avanzate che garantiranno prestazioni superiori, una durata maggiore e un'impronta di carbonio ridotta, il tutto a costi competitivi. L'obiettivo finale è rendere i veicoli elettrici più accessibili e sostenibili.

Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ha dichiarato: “Sappiamo che la tecnologia delle batterie è destinata a cambiare. Non conosciamo ancora esattamente in che direzione evolverà, ma in ogni caso vogliamo essere protagonisti e artefici del cambiamento. Stiamo lavorando intensamente per introdurre diverse alternative ed esplorare un ampio spettro di soluzioni. Allo stesso tempo, stiamo collaborando fianco a fianco con startup innovative, laboratori, università e i più prestigiosi istituti di ricerca al mondo, come il CEA. Crediamo fermamente che questa collaborazione contribuirà ad accelerare la creazione di una tecnologia innovativa per le celle per batterie, sostenendo la missione di offrire ai nostri clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile.”

L’Innovazione come Motore della Collaborazione

La Divisione Energia del CEA fornisce avanzate innovazioni per la decarbonizzazione. In qualità di Organizzazione di Ricerca e Tecnologia (ORT), il CEA ha l'obiettivo di sostenere l’industria attraverso l’innovazione e l’avanzamento tecnologico, consentendo la differenziazione del mercato e un vantaggio competitivo per i suoi partner.

Philippe Stohr, responsabile della Divisione Energia del CEA, ha aggiunto: “Il CEA è orgoglioso di sostenere Stellantis con un ambizioso programma pluriennale di ricerca e sviluppo sulle celle per batterie, che si articola nell’ambito della partnership globale tra CEA e Stellantis. Questo entusiasmante progetto combina oltre 25 anni di esperienza nel campo delle batterie agli ioni di litio presso il CEA a beneficio di uno dei principali attori del settore automobilistico nella corsa alla mobilità elettrica. La nostra sfida è quella di accelerare la progettazione e la fabbricazione e di consentire una comprensione approfondita delle tecnologie più avanzate delle celle, condividendo le nostre competenze, la nostra abilità e la nostra visione.”

Obiettivi del Programma Congiunto

L'obiettivo del programma congiunto è quello di fornire a Stellantis e alle sue gigafactory componenti per veicoli elettrici di nuova generazione più convenienti e dotati delle migliori tecnologie disponibili. Il progetto di sviluppo di celle per batterie rappresenta una nuova tappa nella dinamica collaborazione tra Stellantis e il CEA. Oltre alla ricerca su chimiche innovative e riduzione dell’impronta di CO2, il programma prevede la modellazione delle batterie, lo sviluppo di celle a combustibile, la valutazione del ciclo di vita e la connettività.

Verso un Futuro Sostenibile

Questa collaborazione rientra nell'ambizioso piano strategico di Stellantis, "Dare Forward 2030", che punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, con una compensazione minima delle emissioni rimanenti. Stellantis sta infatti procedendo con decisione verso un futuro in cui la sostenibilità e l'innovazione tecnologica saranno al centro della sua strategia di crescita.

Il programma di ricerca congiunto tra Stellantis e CEA non solo accelererà lo sviluppo di tecnologie per batterie di nuova generazione, ma contribuirà anche a posizionare Stellantis come leader nella mobilità elettrica, con un impatto positivo sull'ambiente e sulla società. La collaborazione tra queste due realtà, infatti, promette di portare innovazioni significative nel settore delle batterie, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i costi, rendendo i veicoli elettrici più accessibili a un pubblico più ampio.

Un Impegno per la Mobilità Pulita e Sicura

Stellantis e CEA stanno unendo le forze per esplorare un ampio spettro di soluzioni nel campo delle batterie, lavorando a stretto contatto con startup, laboratori e università. Questo approccio collaborativo e multidisciplinare è fondamentale per sviluppare tecnologie innovative che rispondano alle esigenze future della mobilità elettrica.

Curic ha ribadito l'importanza di questa collaborazione, sottolineando come Stellantis sia impegnata a offrire ai propri clienti una mobilità pulita, sicura ed economicamente accessibile. Questo impegno si traduce in investimenti significativi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie, collaborando con i migliori partner del settore per accelerare il progresso tecnologico e l'adozione di veicoli elettrici.

Una Visione Condivisa per il Futuro

La partnership tra Stellantis e CEA si basa su una visione condivisa del futuro della mobilità elettrica. Entrambe le organizzazioni sono consapevoli delle sfide e delle opportunità offerte dalla transizione verso veicoli più sostenibili e stanno lavorando insieme per superare gli ostacoli tecnici e commerciali.

CEA, con la sua vasta esperienza nel campo delle batterie agli ioni di litio, è un partner ideale per Stellantis in questa ambiziosa impresa. La combinazione di competenze e risorse tra queste due realtà promette di accelerare la progettazione e la produzione di celle per batterie di nuova generazione, migliorando le prestazioni, la durata e la sostenibilità dei veicoli elettrici.

La collaborazione quinquennale tra Stellantis e il CEA rappresenta un passo significativo verso il futuro della mobilità elettrica. Questo programma di ricerca congiunto non solo svilupperà tecnologie avanzate per le batterie, ma contribuirà anche a rendere i veicoli elettrici più accessibili e sostenibili. Con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, Stellantis continua a dimostrare il suo impegno per una mobilità pulita e sicura, collaborando con i migliori istituti di ricerca al mondo per guidare l'innovazione nel settore automobilistico.