Stellantis: crescono del 27% nel 2024 i brevetti depositati

La continua crescita dei brevetti depositati da Stellantis è un segnale tangibile della direzione innovativa intrapresa dalla multinazionale automobilistica.

Nel solo 2023, in Italia, sono stati registrati 266 nuovi brevetti, un numero che ha già visto un incremento del 27% nei primi dieci mesi del 2024, con ben 339 nuovi brevetti depositati. Un trend positivo che rafforza l’importanza delle attività di ricerca e sviluppo per Stellantis, specialmente in Italia, e che si inserisce perfettamente nel contesto della mostra “L’Italia dei Brevetti: invenzioni e innovazioni di successo”, inaugurata ieri a Palazzo Piacentini a Roma. L’evento, organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, celebra i 140 anni dalla fondazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i 550 anni dalla promulgazione del primo Statuto dei Brevetti nella Repubblica di Venezia.

Innovazione e tradizione: la partecipazione di Stellantis alla mostra



Tra le aziende che rappresentano l’eccellenza del settore industriale italiano, Stellantis Italia ha portato in mostra due brevetti simbolo dell’innovazione e della tradizione nel settore automotive. Il primo è il celebre Sistema di iniezione Common Rail, introdotto nel 1995 e parte della sezione storica della mostra. Questa tecnologia ha trasformato radicalmente il settore, migliorando l’efficienza dei motori, riducendo le emissioni e ottimizzando i consumi di carburante. Insieme al Common Rail, Stellantis ha esposto un brevetto recente, una soluzione pensata per rendere più pratico e semplice il processo di ricarica dei veicoli elettrici presso colonnine e stazioni attrezzate. Inizialmente introdotto su Fiat Grande Panda, questo cavo sarà presto utilizzato anche su altri veicoli BEV (Battery Electric Vehicle) di Stellantis, portando avanti l'impegno del gruppo nell’elettrificazione.

Un trend in crescita: l’importanza dei brevetti per Stellantis



A testimoniare l'importanza strategica dell'innovazione per Stellantis, Marco Vassallo, Direttore Generale del Centro Ricerche CRF di Orbassano, ha evidenziato come l’aumento dei brevetti rappresenti una componente cruciale per il consolidamento della leadership nel settore. “Negli ultimi anni, il numero di brevetti depositati da Stellantis è cresciuto notevolmente, specialmente in Italia, dove i depositi sono aumentati di quasi venti volte,” ha dichiarato Vassallo. “Questo riflette l’impegno di Stellantis nelle attività di ricerca e sviluppo e l’importanza strategica che la proprietà intellettuale riveste per l’azienda.”

Stellantis vede nei brevetti non solo un valore economico, ma anche uno strumento chiave per la competitività a lungo termine. L'azienda punta a consolidare il proprio posizionamento nel mercato globale dell’automobile attraverso la continua innovazione nei settori dell’elettrificazione, della guida autonoma, dei sistemi di propulsione avanzati e dei veicoli intelligenti. I brevetti, dunque, diventano un asset fondamentale per il futuro dell’azienda e per la creazione di soluzioni di mobilità più sostenibili ed efficienti.

Numeri significativi a livello mondiale e la strategia di Stellantis



L’importanza attribuita da Stellantis alla proprietà intellettuale si riflette anche nei numeri a livello globale. Nel 2023, i brevetti depositati a livello mondiale sono stati 2438, con un aumento significativo rispetto ai 1867 del 2022. Nei primi dieci mesi del 2024, Stellantis ha già registrato ben 2245 nuovi brevetti, un dato che dimostra la costante espansione delle attività di innovazione.

Vassallo ha spiegato inoltre come, per una multinazionale con un network globale come Stellantis, la localizzazione dei brevetti non sia un elemento prioritario. “In un contesto internazionale, con un ente di ingegneria globale, il Paese in cui viene depositato un brevetto ha un valore secondario, dato che spesso la validità dei brevetti viene estesa anche a livello internazionale.” L’impatto dell’innovazione, quindi, travalica i confini nazionali, portando benefici a tutta la rete Stellantis e al settore automotive in generale.

Innovazione come vantaggio competitivo e valore strategico



La partecipazione di Stellantis Italia a “L’Italia dei Brevetti” è l’ulteriore conferma del ruolo di primo piano che la tecnologia e l’innovazione rivestono per l’azienda. Con i suoi brevetti, Stellantis si propone non solo di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, ma di anticiparle, sviluppando soluzioni all’avanguardia. La visione di Stellantis punta alla creazione di una mobilità sostenibile e accessibile, promuovendo soluzioni che migliorino l’efficienza energetica e riducano l’impatto ambientale dei veicoli.

Stellantis continua a rafforzare il proprio ruolo di leader nell’innovazione tecnologica e nel settore della mobilità sostenibile. Attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, l’azienda si impegna a offrire soluzioni avanzate che non solo migliorano l’esperienza del guidatore, ma contribuiscono a una transizione verso un futuro più verde.

Con la sua partecipazione a “L’Italia dei Brevetti”, Stellantis dimostra come l’innovazione e la proprietà intellettuale possano rappresentare leve strategiche per affrontare le sfide del mercato globale, consolidando la propria posizione e proiettando l’azienda verso nuovi traguardi.