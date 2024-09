Stellantis e i nuovi modelli cinesi: una sfida per il Made in Italy e per i lavoratori italiani?

Stellantis ha recentemente presentato due nuovi modelli di produzione cinese per il mercato europeo: il SUV Leapmotor C10, in arrivo a ottobre, e la city car Leapmotor T03, già nei concessionari italiani .

Questi veicoli, frutto di una collaborazione con il giovane marchio cinese Leapmotor, T03 mira a conquistare il segmento A, da sempre dominato da modelli iconici come la Fiat Panda. Tuttavia, questa scelta ha suscitato molte polemiche, non solo per la concorrenza diretta con un simbolo del Made in Italy, ma anche per il contesto politico e sociale in cui avviene, soprattutto in relazione ai lavoratori italiani.

Stellantis e le auto elettriche cinesi: una provocazione per i lavoratori italiani?

La decisione di Stellantis di presentare i nuovi modelli cinesi a Milano, capitale del design italiano, è vista da molti come una provocazione diretta nei confronti dei metalmeccanici italiani, che percepiscono un senso di disconnessione tra la dirigenza dell'azienda e le maestranze locali. Questa mossa arriva infatti in un momento di forte tensione, con uno sciopero generale dei lavoratori del settore automobilistico già programmato per il 18 ottobre. La scelta di assemblare questi modelli in Polonia, dove i costi di manodopera sono notevolmente più bassi rispetto all'Italia, ha ulteriormente aggravato il malcontento, con i sindacati che vedono questa strategia come una minaccia al valore del Made in Italy e alla qualità della produzione.

Una strategia di mercato contestata

La politica di Stellantis sembra orientata verso una globalizzazione accelerata, con l’introduzione di modelli elettrici a basso costo, provenienti dalla Cina, per i mercati europei. Tuttavia, questa scelta ha sollevato numerosi interrogativi, non solo riguardo alla perdita di posti di lavoro, ma anche al rischio di sacrificare il valore e l’identità del settore automobilistico italiano. L'arrivo dei modelli cinesi, soprattutto nel segmento A dominato dalla Panda, è percepito come una minaccia per un mercato che ha sempre fatto leva sull’eccellenza produttiva e sul design italiano.

La risposta all’espansione cinese: una politica protezionistica?

Alcuni esperti del settore suggeriscono che l’Italia dovrebbe seguire l’esempio della Francia, adottando una politica di boicottaggio nei confronti dei modelli cinesi prodotti da Stellantis. In Francia, diverse campagne hanno esortato i consumatori a preferire veicoli nazionali, limitando l’acquisto di auto prodotte in paesi con standard di manodopera più bassi. Anche in Italia, il valore del Made in Italy ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel rapporto tra produttori e consumatori, e l'introduzione di modelli stranieri a basso costo potrebbe spingere il Paese a riflettere su una simile risposta protezionistica.

La crisi di leadership e la ricerca di un nuovo CEO

Nel frattempo, Stellantis sta affrontando una crisi di leadership con il CEO attuale “messo in aspettativa” da John Elkann. La ricerca di un nuovo leader capace di guidare l’azienda in questa fase critica è in corso. La sfida per il futuro CEO ( sul mercato sono pochi in grado di assolvere a questo ruolo) sarà quella di trovare un equilibrio tra la crescita globale e la valorizzazione delle eccellenze italiane. Il futuro leader dovrà avere una visione strategica che tenga conto dei diversi segmenti di mercato, dal generalista al premium, e che sia in grado di bilanciare l’espansione internazionale con il rispetto e il sostegno delle maestranze italianee globali.

Un futuro incerto per Stellantis

Mentre Stellantis continua a spingere per una maggiore presenza internazionale e per il lancio di veicoli elettrici a basso costo, resta da vedere come queste scelte influenzeranno il rapporto con i lavoratori italiani e la percezione del marchio nel mercato europeo. La crisi di leadership interna e l’insoddisfazione dei lavoratori, degli impiegati e dei dirigenti potrebbero costringere l’azienda a riconsiderare il suo approccio. Il futuro di Stellantis dipenderà dalla capacità della sua nuova dirigenza di gestire con equilibrio le sinergie internazionali senza compromettere il valore e la qualità del Made in Italy.