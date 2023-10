Stellantis e il CERN inaugurano il Science Gateway

Oggi il CERN ha inaugurato il Science Gateway, il suo avanguardistico centro per l’educazione scientifica e la cultura.

Nel corso della giornata inaugurale è stato mostrato in anteprima il nuovo centro al Presidente della Confederazione Svizzera e ai ministri e alle autorità degli Stati membri e associati del CERN, ai donatori che hanno reso possibile il progetto e ai partner del CERN nel campo della ricerca, dell’educazione scientifica e della cultura. Progettata dal Renzo Piano Building Workshop, la nuova struttura è aperta ai visitatori di tutto il mondo, a partire dai cinque anni di età. Il Science Gateway permetterà al CERN di ampliare notevolmente la propria proposta di attività didattiche e culturali e sarà aperto al pubblico a partire da domani, 8 ottobre 2023.

La cerimonia inaugurale è iniziata con un discorso di Fabiola Gianotti, Direttrice Generale del CERN, che ha sottolineato il valore sociale dell’educazione scientifica e della cultura. “Condividere le ricerche del CERN e la bellezza e l’utilità della scienza con il pubblico è sempre stato un obiettivo e un’attività strategica del CERN, e con il Science Gateway, da domani, potremo ampliare in modo importante questa componente della nostra missione. Vogliamo dimostrare quanto la ricerca e le sue applicazioni siano cruciali per la società, e infondere in tutti coloro che vengono a visitare il centro la curiosità e la passione per la scienza, ispirando tanti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM)”, ha dichiarato Fabiola Gianotti. “Il Science Gateway sarà un luogo in cui scienziati e pubblico potranno interagire quotidianamente. Per me, personalmente, il Science Gateway è un sogno che è diventato realtà e sono profondamente grata a tutte le persone che hanno contribuito al progetto, a partire dai nostri generosi donatori”.

Presso il CERN, il Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle, è installato il Large Hadron Collider, il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo.

Nel suo discorso, il Presidente della Confederazione Svizzera Alain Berset ha dichiarato: “Chiunque abbia una minima conoscenza dei diagrammi di Venn converrà che esiste un cerchio invisibile, che pone il CERN all’intersezione tra Svizzera, Francia ed Europa, a simboleggiare il suo impegno nei confronti di valori condivisi che abbracciano scienza e politica. Il CERN è davvero un’eccellenza, che permette alla Svizzera e a Ginevra di brillare sulla scena mondiale”.

L’iconico edificio, ispirato alla struttura tubolare degli acceleratori del CERN, comprende cinque aree che ospiteranno le mostre, i laboratori, un auditorium modulare e configurabile in base alle esigenze, uno shop e un ristorante.

I pannelli e i ponti in vetro trasparente rappresentano l’impegno del CERN a favorire la collaborazione che travalica i confini e abbraccia le diverse culture, aprendo a tutti le porte della scienza.