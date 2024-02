Stellantis: il rilancio di Mirafiori passa dalla cinese Leapmotor

Nel contesto di una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile, lo storico stabilimento di Mirafiori si appresta a diventare un potenziale polo di produzione per veicoli elettrici low-cost,

grazie a una nuova partnership tra Stellantis e il brand cinese Leapmotor. Secondo le informazioni riportate da Automotive News Europe, e da Quattroruote.it la collaborazione potrebbe tradursi nell'assemblaggio di veicoli elettrici Leapmotor nello stabilimento torinese, con una produzione prevista tra il 2026 e il 2027 e una capacità fino a 150 mila unità annue.

Questa mossa segue l'acquisto da parte di Stellantis del 21% di Leapmotor per 1,5 miliardi di euro, culminato nella creazione di Leapmotor International, una joint venture di diritto olandese che vede la partecipazione maggioritaria di Stellantis. L'accordo conferisce al gruppo guidato da Carlos Tavares diritti esclusivi per l'esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina, aprendo le porte a potenziali produzioni europee.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha espresso la volontà di sfruttare questa opportunità, condizionata dalla sostenibilità economica del progetto: "Se avremo l’opportunità di produrre vetture di Leapmotor in Italia lo faremo, dovrà avere senso da un punto di vista economico". Queste parole suggeriscono un cauto ottimismo verso la potenziale produzione di veicoli Leapmotor a Mirafiori, segnalando un interesse a cogliere opportunità di mercato qualora emergessero condizioni favorevoli.

Nonostante la mancanza di conferme ufficiali riguardo al futuro di Mirafiori, l'ipotesi di ospitare la produzione di modelli elettrici low-cost rappresenta un significativo cambio di direzione per uno stabilimento che ha recentemente focalizzato la sua produzione su modelli premium e la nuova 500 elettrica. La potenziale decisione di Stellantis di integrare la produzione Leapmotor a Mirafiori contribuirebbe non solo al rilancio dello stabilimento ma anche all'obiettivo del gruppo di incrementare significativamente i volumi di produzione delle sue fabbriche italiane.

Con il termine della produzione della Maserati Levante previsto per il 31 marzo e la futura fine della produzione della 500 elettrica, Mirafiori si trova a un bivio strategico, con spazi ampi disponibili per accogliere nuovi progetti. L'introduzione di veicoli elettrici Leapmotor potrebbe non solo segnare un nuovo capitolo per lo stabilimento torinese ma anche posizionare Stellantis in modo competitivo nel crescente mercato dei veicoli elettrici accessibili, in linea con le tendenze globali verso una mobilità più sostenibile.