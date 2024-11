Stellantis: impegno concreto contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Stellantis ha annunciato un pacchetto di iniziative volto a supportare concretamente le vittime di violenza di genere, sensibilizzare i propri dipendenti e collaborare attivamente con le istituzioni e le comunità locali.

Tra le principali misure, spiccano il conto ore solidale, alimentato dalla cessione volontaria di ferie e permessi da parte dei colleghi per aiutare le donne in uscita dalla violenza, e tre mesi di congedo retribuito aggiuntivo, finanziato dall’azienda una volta esaurito il periodo previsto dall’INPS.

“L’impegno di Stellantis si traduce in azioni concrete per contrastare la violenza di genere. Vogliamo offrire alle vittime il supporto necessario per ricominciare, sensibilizzando al tempo stesso tutti i nostri dipendenti su un tema così importante”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’azienda.

Supporto concreto alle vittime di violenza

Stellantis ha istituito un sistema integrato di assistenza per le donne vittime di violenza, che include:

Supporto di cinque assistenti sociali professioniste presenti in Italia, che offrono consulenze riservate e guidano le vittime verso le risorse previdenziali e assistenziali disponibili.

Collaborazione con servizi sociali territoriali, centri antiviolenza, case rifugio e il Numero Verde 1522, per garantire un aiuto completo e tempestivo.

Tre mesi di congedo retribuito aggiuntivo al termine del periodo INPS previsto, per consentire alle vittime di affrontare la propria situazione con il tempo necessario.

Stellantis ha inoltre attivato l’Integrity Helpline, un servizio riservato che permette di segnalare episodi di violenza o molestie, garantendo un’assistenza immediata e riservata.

Formazione e sensibilizzazione: un impegno costante

Tra le iniziative di sensibilizzazione, Stellantis ha promosso una serie di corsi di formazione per i dipendenti in collaborazione con il Comune di Torino e la Polizia Locale, coinvolgendo il Nucleo di Prossimità. L’obiettivo è educare i lavoratori al riconoscimento delle diverse forme di violenza e fornire strumenti per prevenirle, estendendo progressivamente l’iniziativa a tutti i territori in cui l’azienda opera.

In parallelo, Stellantis ha organizzato una diretta Instagram sul canale @stellantisita, in collaborazione con la community Rame, per affrontare il tema della violenza di genere attraverso testimonianze dirette e dibattiti multidisciplinari.

Simboli e impegno nei luoghi di lavoro

Negli stabilimenti e nelle sedi italiane di Stellantis sono state posizionate diverse panchine rosse, simbolo tangibile della lotta contro la violenza di genere. Tra le aree coinvolte spiccano il Circular Economy Hub e altri spazi del complesso di Mirafiori, il plant di Termoli e la sede Teksid Carmagnola.

È stato inoltre distribuito un fiocco rosso, da indossare come segno di partecipazione e impegno da parte di tutti i dipendenti, per ricordare le vittime e ribadire l’importanza di un’azione collettiva contro la violenza.

L’approccio di Stellantis contro la violenza di genere va oltre la semplice sensibilizzazione, dimostrando come un’azienda possa diventare un attore chiave nel contrasto a un problema sociale così grave. Attraverso il sostegno concreto alle vittime, il coinvolgimento attivo dei dipendenti e una rete di collaborazioni con enti locali e nazionali, Stellantis ribadisce il suo impegno per una società più equa e solidale.

Un esempio di come il mondo del lavoro possa contribuire a generare consapevolezza e offrire supporto reale a chi ne ha più bisogno.