Stellantis in agosto cresce nei veicoli commerciali al 48,3%

In base all’elaborazione dei dati forniti da Dataforce, Stellantis ha dominato anche ad agosto il mercato con una quota del 48,3 %

(+5,6% punti percentuali rispetto ad agosto 2022) con FIAT Professional e Citroën in evidenza. Più in dettaglio, FIAT Professional ha realizzato una quota di mercato del 23,9% (+1,9 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2022) e Citroën ha realizzato il 10,9% di quota (+2,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese 2022).

Un dominio che si evidenzia in modo ancora più forte nel settore dei Veicoli Commerciali elettrici dove Stellantis ad agosto ha ottenuto il 57,8% di quota di mercato. Su quest’ultimo fronte il marchio che ha registrato il risultato migliore è stato FIAT Professional con il 25,6% di quota (+6,1% rispetto ad agosto 2022). Seguono Opel (24,7%), Citroën (4,1%) e PEUGEOT (3,4%).

“Sono molto orgoglioso – ha commentato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia – del risultato ottenuto ad agosto dal team degli LCV e dal supporto avuto da tutto il management del mercato italiano. Mi complimento con tutti i colleghi perché è la dimostrazione che il lavoro di squadra continua a premiarci”.

“Nonostante la pausa estiva – ha precisato Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia – abbiamo continuato ad offrire, con un grande aiuto della nostra rete di vendita le soluzioni migliori per tutti i nostri clienti. Vedere aumenti di quota così importanti ci riempie di soddisfazione e ci dimostra che con tutti i miei collaboratori stiamo lavorando nella direzione giusta. L’obiettivo – ha concluso – è continuare su questa strada per puntare a ulteriori crescite di quota sottolineando che già oggi un veicolo su due venduto in Italia è targato Stellantis”.