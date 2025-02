Stellantis investe a Termoli: dal 2026 al via la produzione del cambio eDCT

Stellantis continua il suo percorso di transizione ecologica e rafforza la propria presenza produttiva in Italia e in Francia. Il gruppo ha annunciato che, a partire dal 2026, lo stabilimento di Termoli

inizierà la produzione del cambio elettrificato eDCT, affiancandosi agli impianti di Mirafiori (Italia) e Metz (Francia).

L’obiettivo è chiaro: incrementare la capacità produttiva di una tecnologia chiave per i veicoli ibridi MHEV e PHEV, rispondendo alla crescente domanda globale. A regime, il sito molisano produrrà fino a 300.000 unità all’anno, contribuendo alla strategia di elettrificazione del gruppo.

Termoli diventa il terzo hub Stellantis per il cambio eDCT

La decisione di assegnare a Termoli la produzione del cambio eDCT è una diretta conseguenza della recente acquisizione del controllo completo sullo sviluppo di questa tecnologia, precedentemente gestita in collaborazione con un OEM belga.

Con l’integrazione del polo produttivo molisano, salgono a tre gli impianti Stellantis dedicati alla realizzazione della trasmissione a doppia frizione elettrificata:

Mirafiori , già attivo a pieno ritmo.

, già attivo a pieno ritmo. Metz , che vedrà anche l’installazione di una nuova linea di assemblaggio.

, che vedrà anche l’installazione di una nuova linea di assemblaggio. Termoli, che si prepara ad avviare la produzione dal 2026.

In parallelo, Stellantis rafforzerà anche la capacità produttiva di Sint Truden (Belgio) e della stessa Metz, aumentando la fornitura di componentistica chiave per il cambio eDCT.

Un investimento strategico tra Italia e Francia

L’ampliamento della produzione del cambio eDCT si inserisce nel più ampio piano di investimenti di Stellantis sia in Italia sia in Francia:

Italia: il gruppo conferma il proprio impegno nei confronti degli stabilimenti nazionali, in linea con il piano industriale presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso dicembre.

nei confronti degli stabilimenti nazionali, in linea con il piano industriale presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso dicembre. Francia: Stellantis ha investito 3 miliardi di euro negli ultimi cinque anni, consolidando la propria competenza nella produzione di motori e componenti per veicoli elettrificati.

Questa strategia consente di rafforzare la filiera produttiva europea e consolidare la leadership del gruppo nella mobilità sostenibile.

Cambio eDCT: tecnologia avanzata per l’ibridazione

Il cambio eDCT è una soluzione innovativa per l’ibridazione dei veicoli, progettata per migliorare l’efficienza e ridurre le emissioni. Questa trasmissione a doppia frizione integra un motore elettrico da 21 kW, che consente di:

Muovere il veicolo in modalità elettrica nelle situazioni a basso carico, come la guida in città o a velocità costante.

nelle situazioni a basso carico, come la guida in città o a velocità costante. Spegnere il motore a combustione interna per il 50% del tempo nel ciclo urbano, con un impatto positivo sul consumo di carburante.

del tempo nel ciclo urbano, con un impatto positivo sul consumo di carburante. Ridurre il peso complessivo della trasmissione, contribuendo all’ottimizzazione delle prestazioni e delle emissioni.

Questa tecnologia è parte integrante della strategia di decarbonizzazione di Stellantis e sarà centrale nell’espansione della gamma MHEV (mild hybrid) e PHEV (plug-in hybrid).

Il futuro dell’ibridazione Stellantis passa da Termoli

Con la decisione di trasformare Termoli in un polo produttivo del cambio eDCT, Stellantis compie un passo strategico per consolidare la propria leadership nel settore dei veicoli elettrificati. L’ampliamento della produzione non solo garantisce una maggiore disponibilità di componenti chiave, ma conferma anche l’impegno del gruppo nell’innovazione e nella transizione ecologica.