Stellantis Italia: premio medio complessivo di 2.112 euro per i dipendenti

Nell'ambito di un'industria automobilistica in continua evoluzione e di fronte a sfide di mercato sempre più complesse, Stellantis Italia si distingue per il suo approccio alla valorizzazione dei dipendenti.

Quest'anno, l'azienda ha annunciato l'erogazione di un premio medio complessivo di 2.112 euro ai suoi dipendenti in Italia, sottolineando non solo la solidità dei risultati finanziari ottenuti nel 2023, ma anche l'importanza del contributo di ogni singolo lavoratore al successo collettivo.

Il premio, che verrà erogato ad aprile, è destinato ai dipendenti soggetti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL) e riflette un impegno concreto nei confronti di coloro che sono alla base delle operazioni quotidiane dell'azienda. La cifra si compone di un bonus di risultato, legato agli obiettivi di redditività della Regione Enlarged Europe, determinati dall’Adjusted Operating Income (AOI)% e dal raggiungimento di specifici indicatori locali. A questo si aggiunge un riconoscimento straordinario di 300 euro lordi annunciato dal CEO Carlos Tavares, elevando il premio complessivo all’8,5% della retribuzione contrattuale di riferimento.

Questa iniziativa rientra nella filosofia di "profit sharing" abbracciata da Stellantis, che mira a condividere con i suoi collaboratori i frutti dei successi aziendali. La comunicazione dei dettagli del bonus ai dipendenti e alle Organizzazioni Sindacali riflette un dialogo aperto e costruttivo, fondamentale per mantenere un ambiente lavorativo positivo e motivante.

L'attenzione di Stellantis verso il benessere dei suoi dipendenti non si limita alla sola Italia, ma si inserisce in un contesto più ampio di iniziative globali volte a riconoscere e premiare l'impegno e la dedizione dei suoi collaboratori in tutto il mondo. In un settore caratterizzato da intensa concorrenza e rapidi cambiamenti tecnologici, la capacità di Stellantis di mantenere un forte legame con la propria forza lavoro è un chiaro segnale del suo impegno a costruire un futuro sostenibile e inclusivo.