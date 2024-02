Stellantis Pro One, consegnati i primi veicoli a idrogeno con Hysetco

Stellantis Pro One, la Business Unit dedicata ai veicoli commerciali del gruppo Stellantis, conferma la sua posizione leader nel settore delle soluzioni a idrogeno con la recente consegna di una flotta di Peugeot e-Expert a idrogeno a Hysetco,

pioniere europeo nella mobilità a idrogeno. Questo passo riafferma l'impegno di Stellantis nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibile e rappresenta un importante progresso nel campo dei veicoli commerciali ecologici.

Nel 2024, Stellantis Pro One ha avuto un inizio d'anno promettente, registrando un aumento dei volumi di vendita del 20,6% e mantenendo una solida leadership nel mercato dei veicoli commerciali. A gennaio, la quota di mercato di Stellantis nel segmento elettrificato europeo (UE29) ha superato il 33%, mentre nel mercato All Energy (che include tutte le forme di alimentazione) ha raggiunto oltre il 31%.

Stellantis dimostra eccellenza in diversi mercati chiave europei, tra cui Francia, Italia e Spagna, guidando sia nel segmento elettrificato che in quello All Energy. In Italia, Fiat Professional domina come marchio più venduto, mentre in Francia, Peugeot e la Peugeot e-208 si collocano al primo posto nel mercato elettrico. In Spagna, il Peugeot Partner/Rifter si distingue come il modello più venduto nel mercato All Energy, conquistando una quota del 9,7%.

Nel Regno Unito, Stellantis si afferma come leader nel mercato Full Electric, detenendo una quota di mercato superiore al 33%. Anche in Germania, il gruppo vanta risultati significativi, in particolare nei veicoli commerciali leggeri, dove marchi come Citroën, Fiat Professional, Peugeot e Opel hanno visto una crescita delle vendite del 58%, portando la quota di mercato di Stellantis Pro One al 22,6%.

Il Portogallo vede Stellantis dominare il mercato All Energy con una quota del 48,6% e mantenere una forte presenza nel segmento elettrico, dove ha registrato una crescita delle vendite del 22,4% a gennaio, raggiungendo una quota di mercato del 46,2%.

La consegna dei Peugeot e-Expert a idrogeno a Hysetco non solo sottolinea la leadership di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali a idrogeno ma segna anche la più grande fornitura di questo tipo di veicoli per usi professionali, inclusi il trasporto passeggeri e la logistica.

Xavier Peugeot, Direttore di Stellantis Pro One, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa: "Con l'ultima consegna di veicoli a idrogeno e i risultati eccezionali ottenuti all'inizio del 2024, dimostriamo la nostra capacità di offrire una gamma completa di modelli per supportare i nostri clienti professionisti verso una mobilità a zero emissioni. Siamo orgogliosi di essere i primi al mondo a commercializzare veicoli elettrici a idrogeno in due segmenti, offrendo soluzioni complementari agli elettrici tradizionali." Questo approccio innovativo conferma l'impegno di Stellantis verso un futuro più sostenibile e la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli commerciali.