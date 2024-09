Stellantis Pro One lancia il programma CustomFit all’IAA Transportation 2024

Dal 17 al 22 settembre 2024, ad Hannover, si terrà la IAA Transportation 2024, il più importante evento europeo dedicato ai veicoli commerciali e industriali.

Tra i protagonisti, Stellantis Pro One, la business unit di Stellantisdedicata ai veicoli commerciali, ha già confermato la sua partecipazione, forte della leadership nella regione EU30, con una quota di mercato superiore al 28,5% e una crescita di 4 punti percentuali nel mercato tedesco durante la prima metà del 2024. In occasione di questo evento, Stellantis Pro One lancerà ufficialmente il nuovo programma Stellantis CustomFit, dedicato alla conversione e personalizzazione dei veicoli commerciali.

Stellantis CustomFit: personalizzazione su misura

Il programma Stellantis CustomFit si pone l’obiettivo di offrire una vasta gamma di soluzioni su misura per le esigenze di clienti privati, PMI e grandi flotte. Le personalizzazioni saranno effettuate sia in-house sia attraverso una rete di oltre 400 partner certificati a livello globale, garantendo standard elevati di qualità, sicurezza e perfetta integrazione tra le tecnologie di base e le modifiche richieste dai clienti. Questo sistema permetterà a Stellantis di ampliare la propria offerta con soluzioni come furgoni ribaltabili, spazi di carico ottimizzati e veicoli ricreazionali.

Inoltre, Stellantis presenterà vari modelli convertiti al padiglione 13, stand C70, tra cui Opel Combo Electric, Citroën E-Berlingo Crew Van, PEUGEOT E-Expert Fridge con EPTO, Opel Movano HYDROGEN e Fiat Professional E-Ducato Cargo Box. Questi veicoli dimostreranno la capacità del programma CustomFit di adattarsi a diverse tipologie di micromobilità e di soddisfare ogni richiesta specifica di trasporto urbano e industriale.

Innovazioni tecnologiche e focus sull’idrogeno

In evidenza all'evento sarà anche la tecnologia a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), già disponibile per i furgoni di medie dimensioni di Stellantis, che sarà presto estesa anche ai veicoli di grandi dimensioni. Questa tecnologia rappresenta un passo cruciale nella strategia di mobilità a zero emissioni di Stellantis. I modelli, come il Citroën ë-Jumper e il Fiat Professional E-Ducato, beneficeranno di un’architettura a media potenza che garantirà un’autonomia superiore ai 500 km e tempi di rifornimento di soli 5 minuti, senza compromettere la capacità di carico.

Stellantis, prima casa costruttrice europea a offrire veicoli commerciali alimentati a idrogeno, continua a investire in questa tecnologia e si prepara a sfruttare le opportunità che l'idrogeno offrirà in Europa. L'obiettivo è consolidare la propria posizione di leader nel settore della mobilità sostenibile e pioniera nella transizione verso tecnologie a emissioni zero.

Nuove motorizzazioni e soluzioni innovative

Un'altra novità riguarda l'introduzione del nuovo motore Multijet 4.0 e del cambio automatico AT8 a 8 rapporti per i veicoli di grandi dimensioni. Il Multijet 4.0, noto per la sua affidabilità, offre una coppia di 450 Nm, la più alta nella sua categoria, e riduce le emissioni di CO2 fino al 10% rispetto alle versioni precedenti. Questa nuova soluzione sarà integrata nella gamma di veicoli di Stellantis per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, rafforzando ulteriormente la leadership del gruppo nel settore dei veicoli commerciali.

Stellantis Pro One: leadership e sostenibilità

Il piano strategico di Stellantis Pro One si allinea perfettamente con l'ambizioso piano aziendale Dare Forward 2030, che mira a consolidare la leadership nel mercato dei BEV, rafforzare la posizione nell’area MEA e accelerare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile. Con il programma CustomFit, il gruppo dimostra la capacità di anticipare le tendenze del mercato e soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, dalla micromobilità alle grandi flotte.

Stellantis Pro One, grazie all’innovazione continua e all’impegno verso una mobilità sostenibile, si conferma come uno dei principali protagonisti del settore dei veicoli commerciali e industriali, offrendo soluzioni all’avanguardia per il futuro del trasporto urbano e non solo.