Stellantis rinnova il programma Autonomy a tutti i brand europei

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità,

Stellantis annuncia l’espansione a livello europeo di Autonomy, il programma che fornisce vetture modificate con dispositivi di guida e di trasporto in carrozzina adatti ai diversi handicap motori e che offre un'assistenza competente e condizioni commerciali dedicate per l'acquisto di una nuova auto.

Nato in Italia con il marchio Fiat, il programma Autonomy verrà esteso infatti a tutti i brand dei mercati europei in cui è presente il Gruppo.

Per l’occasione, a partire da oggi sarà online sui canali social di Autonomy (Facebook e Instagram) un video con protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo musicale di Bergamo che ha aderito al progetto Autonomy e ha voluto far sentire la propria voce a favore del programma riservato ai disabili.

Nel video, con i Pinguini Tattici Nucleari ci sono anche tre testimonial d’eccezione: Giulia Ghiretti, vincitrice di 18 medaglie internazionali con la Nazionale di Nuoto Paralimpico; Arturo Mariani, mental coach, speaker motivazionale e fondatore e capitano della Asd Roma Calcio Amputati; e Francesco Bonanno, pluricampione della Nazionale Italiana Paralimpica di Calcio Balilla e cofondatore della relativa Federazione. Tre ambassador che nel rispettivo bagaglio umano hanno un punto di contatto forte con gli obiettivi di Autonomy.

“Oggi è la Giornata Mondiale della Disabilità e ci teniamo a raccontarvi un’esperienza che abbiamo vissuto in compagnia di persone e atleti formidabili come Giulia, Arturo e Francesco. Discutendo con loro ci siamo accorti delle affinità e dei punti in comune che abbiamo: musica e sport viaggiano spesso di pari passo ed entrambi si nutrono di ritmo, energia, sacrifici ed emozioni” ha dichiarato Riccardo Zanotti frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. “La nostra vita come la loro è sì composta da gare e live ma anche da momenti di viaggio. Viaggiare ci aiuta a riflettere, ponderare e a capire come superare gli ostacoli della quotidianità. I viaggi sono utili anche per scoprire cose nuove, o persone come in questo caso, con alle spalle storie affascinanti: per le strade di Milano Giulia, Arturo e Francesco ci hanno mostrato come ci siano tanti modi per eseguire azioni, come guidare e giocare a calcio balilla, che diamo per scontate nella quotidianità”.

Stellantis ha rinnovato anche la brand identity del programma partendo dal logo che è stato rivisto e declinato in più forme. Tra queste, una versione che a livello visivo rimanda immediatamente al Gruppo automobilistico, nell’ottica di rendere Autonomy un progetto sempre più globale in termini non solo geografici ma anche di identità. Nello specifico, l’icona raffigurante una persona e una ruota viene mantenuta e migliorata, spostandola al centro della parola “Autonomia”, mentre carattere e colori sono adattati in modo tale da creare un legame ancora più forte con Stellantis.

Aggiornato inoltre il sito web stellantisautonomy.com, che presenta una radicale novità. Infatti, è stato strutturato in modo tale da accompagnare il cliente nel processo d’acquisto, guidandolo passo dopo passo: dalla scelta del veicolo di proprio interesse fino all’allestimento personalizzato grazie ad aziende partner.

Autonomy è attivo dal 1995 in Italia, dove sono presenti 15 Centri di Mobilità, le strutture specializzate in cui le persone disabili possono trovare la necessaria consulenza medica e tecnica per il conseguimento della Patente Speciale di guida. Fondamentale per il programma la partnership con i principali trasformatori del settore.

Negli anni il progetto si è confermato punto di riferimento per il mondo della mobilità e dei portatori di disabilità. Un percorso di crescita costante che oggi segna un ulteriore passo avanti, con l’obiettivo di raggiungere una risonanza ancora più elevata, grazie anche ai social. Il piano d’azione del programma Autonomy prevede, infatti, anche attività mirate su questi canali, con alcune “pillole” realizzate dai Pinguini Tattici Nucleari e dai tre Ambassador, utilizzando gli hashtag #unamarciainpiù, #disabilità e #Disabilityisnotinability.