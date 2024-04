Stellantis Rinomina iFAST Automotive Logistics in "Drive4You by Stellantis"

In una mossa significativa nel settore automobilistico e della logistica, Stellantis ha annunciato il rebranding di iFAST Automotive Logistics,

la sua società di logistica interna operativa in Italia. La nuova denominazione, "Drive4You by Stellantis", segna un passo avanti nell'impegno dell'azienda per ottimizzare la consegna dei veicoli e migliorare la soddisfazione del cliente sul territorio italiano.

"Drive4You by Stellantis" gestirà una flotta di 230 bisarche e altrettanti autisti, garantendo un servizio logistico di alta qualità. L'azienda con sede a Torino, sarà inserita nel cuore del Mirafiori Automotive Park 2030, progetto che simbolizza la trasformazione di Stellantis in un'entità sempre più focalizzata sulla tecnologia e la mobilità sostenibile.

Il Mirafiori Automotive Park 2030, che include anche il nuovo grEEn-campus di prossima realizzazione, si prefigge di diventare un polo di innovazione all'avanguardia per l'industria automobilistica. L'ambizioso progetto mira a ridurre l'impronta ecologica delle operazioni di Stellantis, integrando tecnologie sostenibili e promuovendo pratiche ecocompatibili.

Con il rebranding in "Drive4You by Stellantis", l'azienda non solo rafforza il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma si posiziona anche come un leader nell'adattamento alle mutevoli esigenze del mercato automobilistico. Questa evoluzione rappresenta un elemento chiave nella strategia di Stellantis di diventare un leader globale nella mobilità del futuro, ponendo le basi per un servizio logistico che va oltre il semplice trasporto di veicoli, ma contribuisce attivamente al progresso dell'intero settore.