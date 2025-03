Stellantis riqualifica Mirafiori: la palazzina centrale diventa un grEEn-campus

La storica Palazzina Centrale del complesso industriale di Mirafiori, cuore della produzione automobilistica italiana sin dal 1939, si prepara a una nuova vita.

Stellantis avvia un ambizioso progetto di riqualificazione che restituirà questo edificio iconico ai suoi dipendenti, trasformandolo in un centro all’avanguardia sul fronte della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica. I lavori partiranno tra aprile e maggio con la fase di progettazione tecnica, in parallelo all’installazione della nuova linea produttiva della Fiat 500 ibrida nella Carrozzeria Mirafiori.

L’iniziativa si inserisce nel programma grEEn-campus, che coinvolge tre siti chiave di Stellantis: Torino, Poissy in Francia e Rüsselsheim in Germania. Questo progetto non solo mira a modernizzare gli spazi di lavoro, ma anche a rafforzare le radici del Gruppo, promuovendo un ambiente sostenibile e collaborativo. La sigla “EE” in grEEn-campus rappresenta l’impegno del gruppo a diventare positivo dal punto di vista energetico e a promuovere una cultura della formazione continua, migliorando l’esperienza lavorativa dei dipendenti.

Jean-Philippe Imparato, Responsabile delle attività europee di Stellantis, sottolinea l’importanza della trasformazione di Mirafiori in chiave sostenibile. L’obiettivo è ridurre le emissioni di carbonio attraverso soluzioni tecniche all’avanguardia, integrando l’esperienza del lavoro da remoto con un ambiente lavorativo rinnovato e stimolante. Il nuovo spazio sarà progettato per favorire lo sviluppo congiunto e l’intelligenza collettiva, migliorando la qualità della vita professionale e incentivando l’interazione tra i dipendenti.

Il nuovo grEEn-campus di Torino sarà un edificio a energia positiva, garantendo prestazioni energetiche avanzate. L’integrazione di pannelli fotovoltaici, sistemi di ventilazione a basso consumo, riutilizzo di materiali e architetture eco-compatibili contribuiranno a rendere la struttura resiliente ai cambiamenti climatici. Spazi verdi e soluzioni innovative miglioreranno il comfort termico e il benessere dei lavoratori, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine.

La riqualificazione della Palazzina Centrale rientra nel più ampio Piano Italia, presentato da Stellantis al MIMIT lo scorso dicembre. Il progetto pone l’Italia al centro della strategia del Gruppo, con un aumento della produzione di modelli elettrici e ibridi, la salvaguardia dell’occupazione e un focus sulla formazione e riqualificazione delle competenze. Mirafiori si conferma un pilastro dell’industria automobilistica italiana, pronto a proiettarsi verso il futuro con un’impronta sostenibile e innovativa.