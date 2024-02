Stellantis: risultati record e crescita sostenibile nel 2023

Nel corso dell'esercizio 2023, Stellantis ha registrato risultati finanziari eccezionali, con un incremento del 6% dei ricavi netti, che hanno toccato la cifra record di 189,5 miliardi di euro.

L'utile netto ha visto un'impennata dell'11%, attestandosi a 18,6 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa industriale netto ha segnato un aumento del 19%, raggiungendo 12,9 miliardi di euro. Questi dati non solo riflettono la solidità finanziaria dell'azienda ma anche il suo impegno costante verso l'innovazione e la sostenibilità, in linea con gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030.

Calros Tavares CEO di Stellantis ha dichiarato: “Abbiamo da poco superato il traguardo dei tre anni dalla nascita di Stellantis e desidero ringraziare calorosamente tutti i team che, operando con elevati standard di eccellenza, stanno contribuendo in maniera determinante al nostro percorso di crescita, nonostante le avversità del momento. I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024. Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030”.

Il settore dei veicoli elettrici ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 21% delle vendite globali di BEV (Battery Electric Vehicles) e del 27% per i LEV (Low Emission Vehicles), confermando l'orientamento di Stellantis verso una mobilità più pulita e sostenibile. Negli Stati Uniti, i PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) si sono posizionati al primo posto nel loro segmento, seguiti dai LEV al secondo, sottolineando il successo dell'azienda anche nel mercato nordamericano.

L'etica e la sostenibilità sono al centro delle strategie di Stellantis, che mira a azzerare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2038. Nel 2023, l'azienda ha ridotto del 20% le emissioni di CO2 rispetto al 2021, grazie a un orientamento costante al cliente e all'adozione di un modello di consumo circolare. La creazione del primo Circular Economy Hub in Italia è un esempio concreto di questo impegno, con una crescita delle vendite del 18% in questo segmento.

Dal punto di vista tecnologico, Stellantis continua a spingere sull'acceleratore dell'innovazione con l'imminente lancio di 18 nuovi BEV nel 2024, portando a 48 il numero totale di modelli disponibili. La nuova Citroën ë-C3 si distingue per il suo prezzo competitivo, mentre la Jeep® Avenger, premiata come European Car of the Year 2023, continua a riscuotere successo. L'introduzione delle piattaforme STLA Medium e STLA Large rappresenta un salto qualitativo nell'offerta di veicoli elettrici, con autonomie che raggiungono e superano i 700 km.

L'approvvigionamento di materie prime fino al 2027 e l'accordo con CATL per la fornitura di celle e moduli per batterie LFP evidenziano la volontà di Stellantis di ampliare il proprio portfolio di tecnologie per batterie. La partnership con Ample e l'inaugurazione di SymphonHy, la prima gigafactory in Francia per la produzione di celle a combustibile a idrogeno, confermano l'impegno dell'azienda verso l'innovazione e la sostenibilità.

Dal punto di vista del valore, la flessibilità e l'agilità sono i pilastri dell'approccio di Stellantis, che continua a registrare una crescita significativa al di fuori dell'area Enlarged Europe e del Nord America. L'investimento in Leapmotor in Cina e il successo dei veicoli commerciali Stellantis Pro One dimostrano la capacità dell'azienda di adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione.

Per il 2024, Stellantis prevede un contesto favorevole per i ricavi, grazie alla riduzione dei vincoli nelle forniture e alla potenziale riduzione dei tassi di interesse. L'impegno a mantenere un margine di utile operativo rettificato a due cifre e un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche