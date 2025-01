Stellantis: secondo posto nel mercato PC+CV UE29 nel 2024 e leadership nei veicoli commerciali e BEV

Il 2024 è stato un anno cruciale per Stellantis, che ha raggiunto traguardi significativi nel mercato europeo dei veicoli passeggeri e commerciali (PC+CV)

e ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nella transizione verso la mobilità elettrica. Con una quota di mercato complessiva del 17,1% nell'UE29, il gruppo si conferma al secondo posto nel mercato PC+CV, mantenendo saldamente la leadership nel comparto dei veicoli commerciali (CV) e assicurandosi il podio nel mercato dei veicoli elettrici a batteria (BEV).

Una Transizione Elettrica Decisa

Il 2024 ha rappresentato un'ulteriore tappa fondamentale nel piano strategico Dare Forward 2030, con un focus specifico sulla transizione elettrica. Stellantis ha lanciato ben 27 nuovi modelli a livello globale, consolidando la sua posizione come leader dell'innovazione tecnologica e del design. Tra i modelli più importanti spiccano la Nuova Lancia Ypsilon, simbolo del "Rinascimento" del marchio Lancia, e l'Alfa Romeo Junior, che segna il ritorno del Biscione nel segmento B, cruciale per il mercato europeo.

Non da meno, le Citroën C3 e C3 Aircross, con un prezzo altamente competitivo (meno di 24.000 euro per la C3), e le nuove Peugeot E-3008 ed E-5008, che nelle versioni Long Range offrono autonomie di 700 e 668 km rispettivamente, leader nelle loro categorie.

Mercato PC+CV: Stellantis al Secondo Posto in UE29

Con una quota del 17,1%, Stellantis si colloca al secondo posto nel mercato PC+CV UE29. I risultati sono stati trainati da incrementi delle vendite in quattro Paesi del G10: Germania (+6,5%), Austria (+15,9%), Paesi Bassi (+1,3%) e Polonia (+4,3%). Il gruppo si è confermato leader assoluto in Francia, Italia e Portogallo, mentre occupa saldamente il secondo posto in Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belux e Paesi Bassi.

Tra i marchi più performanti, spiccano Peugeot, che ha registrato un incremento delle vendite del 2,4%, e Jeep®, con un aumento dell'1,7%. Particolarmente degno di nota è l'incremento del 190% delle vendite di Jeep® nel Regno Unito. Anche i singoli modelli hanno registrato successi significativi: la Peugeot 208 è tra le cinque vetture più vendute nell'UE29, mentre in Francia ben quattro modelli del gruppo (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3) figurano tra i primi dieci nel mercato PC. In Germania, l'Opel Corsa è stata l'utilitaria più venduta, mentre in Italia la Fiat Panda ha dominato il mercato con oltre 102.000 immatricolazioni. Il successo è stato confermato anche dal Jeep® Avenger, SUV più venduto dell'anno.

Mercato dei Veicoli Commerciali: Leadership Assoluta

Stellantis Pro One consolida la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali con una quota del 29,1%, confermandosi leader in sette Paesi: Francia, Germania (per la prima volta nella storia), Italia, Spagna, Belux, Polonia e Portogallo. Le vendite complessive di veicoli commerciali sono aumentate del 2,2% rispetto al 2023, sottolineando la solidità del gruppo in questo segmento.

Mercato BEV: Stellantis sul Podio

Nel 2024, malgrado un generale calo della domanda di veicoli elettrici, Stellantis si è confermata tra i leader del mercato BEV con una quota del 12,1% nell'UE29. Il gruppo vanta una forte presenza nei segmenti A e B, dove modelli come la Fiat 500e, leader nel segmento A, e la Peugeot E-208, insieme ad altri modelli come Opel Corsa Electric e Jeep Avenger, si collocano tra i dieci più venduti.

La performance è stata particolarmente significativa in Francia, dove Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 32,8%, con un aumento di 14 punti percentuali rispetto al concorrente più vicino e un incremento dei volumi del 24% rispetto al 2023. Anche nel Regno Unito, la Vauxhall Corsa Electric è stata leader del segmento B.

Innovazione e Riconoscimenti

Le scelte di stile audaci, l'innovazione tecnologica e l'offerta diversificata hanno portato Stellantis a ottenere oltre 50 riconoscimenti internazionali nel 2024, assegnati da giurie qualificate di tutto il mondo. Questo testimonia il successo del gruppo nel mantenere un alto livello di qualità e competitività nei mercati globali.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer of Stellantis for Enlarged Europe, ha dichiarato: «Stellantis ha confermato la solidità della sua posizione nella classifica del mercato europeo e, grazie all'impegno profuso nel corso dell'anno in termini di evoluzione tecnologica, ampliamento dell'offerta e monitoraggio dei livelli di stock, ha gettato le basi per ripartire con slancio e cogliere le nuove opportunità che il mercato offrirà nel 2025.»

Con un 2024 di successi consolidati, Stellantis guarda al futuro con determinazione, pronta a guidare la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e innovativa.