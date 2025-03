Stellantis sostiene il dialogo UE sulla mobilità e chiede azioni concrete per la transizione

Stellantis ha accolto positivamente le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in seguito al secondo incontro del Dialogo Strategico sul futuro dell’industria automobilistica europea.

L’azienda ha espresso apprezzamento per l’approccio pragmatico e proattivo dei Commissari e Vicepresidenti Esecutivi coinvolti nel processo, con particolare attenzione all’impegno del Vicepresidente Esecutivo Stéphane Séjourné e del Commissario Apostolos Tzitzikostas.

L’innovazione rimane un pilastro centrale della strategia di Stellantis, con un focus su software, guida autonoma e intelligenza artificiale. La recente partnership con Mistral AI dimostra l’intenzione del gruppo di rafforzare la propria leadership tecnologica, contribuendo alla creazione di un ecosistema digitale all’avanguardia nel settore automotive. Il dialogo europeo ha evidenziato l’importanza di investire su queste tecnologie per garantire una transizione efficace verso una mobilità più sostenibile e competitiva a livello globale.

La flessibilità normativa e il sostegno alla competitività del settore

L’estensione dei tempi di conformità agli obiettivi di CO2 rappresenta un primo passo importante per preservare la competitività dell’industria automobilistica europea senza compromettere l’impegno verso l’elettrificazione. Stellantis sottolinea la necessità di trasformare rapidamente questa proposta in legge, affinché il settore possa operare con una maggiore stabilità regolatoria. Tuttavia, la transizione verde non può basarsi esclusivamente su obiettivi normativi: per accelerare l’adozione della mobilità elettrica, servono incentivi fiscali, investimenti nelle infrastrutture di ricarica e una riduzione dei costi dell’energia rinnovabile.

L’impegno della Commissione a valutare un sostegno diretto ai produttori di batterie dell’UE è un altro segnale positivo per l’industria. La creazione di un ecosistema industriale europeo forte e indipendente passa attraverso lo sviluppo di tecnologie chiave come le batterie elettriche, i semiconduttori e l’intelligenza artificiale, oltre all’accesso alle materie prime strategiche. Stellantis sostiene l’idea di costruire leader europei in questi settori per rafforzare la resilienza dell’industria automobilistica e garantire la sua competitività globale.

Il futuro della mobilità passa da un equilibrio tra innovazione e scelta

Il confronto tra industria e istituzioni europee rappresenta un punto di svolta cruciale per il futuro della mobilità. Stellantis ribadisce l’importanza di offrire ai consumatori maggiore libertà di scelta tra diverse tecnologie, assicurando al tempo stesso un percorso chiaro e sostenibile per la transizione ecologica. Il gruppo attende con interesse i prossimi sviluppi del dialogo strategico, con l’obiettivo di costruire un quadro normativo e industriale in grado di supportare sia le aziende che i consumatori nella trasformazione del settore automobilistico.

Le settimane e i mesi a venire saranno determinanti per tradurre le promesse in azioni concrete. Stellantis continuerà a lavorare in sinergia con le istituzioni europee per favorire una transizione equilibrata, che tenga conto delle esigenze del mercato e delle sfide globali. La competitività dell’industria automobilistica europea dipende dalla capacità di innovare, investire e garantire un accesso equo alle nuove tecnologie, senza penalizzare il settore produttivo e i lavoratori.