Suzuki presenta i nuovi fuoribordo a 4 cilindri

Suzuki presenta i nuovi fuoribordo a 4 tempi DF115BG e DF140BG, i primi, nella loro fascia di potenza, a poter godere della tecnologia drive-by-wire: grazie ad essa fra le manette e il motore non c’è più una connessione meccanica, ma una connessione dati, ovvero si utilizza un cavo elettrico che trasferisce in maniera molto più fedele e immediata ogni impulso della leva del gas fin sotto alla calandra, dove un attuatore agisce sulla valvola a farfalla, per accelerare o decelerare in maniera estremamente più fluida, e sul cambio, per inserire la marcia avanti, il folle e la marcia indietro. Dopo aver diffuso la tecnologia drive-by-wire sui propri fuoribordo ad alte prestazioni (nei modelli compresi fra i 150 e 350 HP), Suzuki ha dotato di tale tecnologia anche i suoi modelli a quattro cilindri in linea da 115 HP e 140 HP, in modo da offrire la stessa esperienza di controllo user friendly anche ad una clientela che utilizza imbarcazioni di dimensioni più contenute. I diportisti ne potranno così apprezzare la fluidità, l’immediatezza e l’efficacia, dei sistemi drive-by-wire di Suzuki, e soprattutto il miglioramento in termini di consumi che i nuovi Suzuki DF115BG e DF140BG portano in dote. I tecnici Suzuki, infatti, sono anche intervenuti sull’unità termica da 2.0 Litri, cuore pulsante di questi modelli, modificandone il rapporto di compressione, portandolo a 10,6: 1, in modo da migliorare l’efficienza nell’utilizzo del carburante e quindi della combustione, con un conseguente miglioramento di accelerazione e velocità. Per questo, anche il consumo di carburante è migliorato rispetto agli attuali modelli DF115A/DF140A: i nuovi modelli offrono un risparmio a velocità di crociera rispettivamente dal 5% al 6% e dal 5% al 7%, come dimostrato dai test interni effettuati. Un altro significativo upgrade apportato sui nuovi Suzuki DF115BG / DF140BG è rappresentato dall’adozione di un alternatore da 40 amp che ora equipaggia entrambi i modelli, in grado di assicurare un miglior livello di ricarica della batteria di bordo, specie quando si procede col motore al minimo, ad esempio durante la pesca a traina. Mentre alcune migliorie dei nuovi Suzuki DF115BG / DF140BG non sono visibili, poiché celate sotto la calandra, altre si percepiscono invece a colpo d’occhio. Il motore, in entrambe le declinazioni di potenza, ha un design evidentemente più sportivo e aerodinamico, in grado di sposare meglio le forme di qualsiasi imbarcazione sulla quale venga installato. I nuovi fuoribordo, inoltre, vantano anche una grafica inedita e saranno disponibili da subito nella colorazione Pearl Nebular Black di Suzuki, mentre dal 2021 ci sarà anche l’opzione Super Cool White. Disponibili nelle versioni con gambo lungo (L) da 20 pollici (50 cm) e con gambo extra lungo da 25 pollici (63 cm), i nuovi fuoribordo DF115BG / DF140BG rappresentano la scelta di potenza ideale per un'ampia gamma di imbarcazioni da utilizzare in mare o nelle acque interne. La calandra, riprogettata, incorpora un nuovo sistema di presa d'aria, che ne migliora l’afflusso e la separazione dell'acqua nebulizzata, e un silenziatore che, grazie a un risonatore sviluppato e adottato da Suzuki sulla quasi totalità dei suoi motori, permette di abbattere la rumorosità e offrire una piacevole esperienza di navigazione a tutti i regimi del motore. Per facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria, i progettisti Suzuki hanno posizionato il filtro olio motore in modo che la sua sostituzione possa avvenire rimuovendo solo la parte superiore della calandra. Il nuovo dispositivo anti caduta che circonda il supporto del filtro dell'olio, consentirà di sostituirlo senza fuoriuscite d’olio e senza quindi sporcare l’unità termica. Per proteggere il motore da carburante eventualmente contaminato da acqua, Suzuki ha inoltre aggiunto un apposito filtro carburante anch’esso di facile accesso e ispezione. Suzuki inizierà a produrre i nuovi DF115BG / DF140BG a partire da ottobre 2020 - per cui i primi fuoribordo saranno disponibili sul mercato all’inizio del 2021 – ma ciò non manderà in pensione i Suzuki DF115A e DF140A che continueranno a essere presenti nei listini del costruttore giapponese.