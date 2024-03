Suzuki e SkyDrive lanciano la produzione di auto volanti

Suzuki Motor Corporation e SkyDrive Inc. hanno dato vita a una partnership rivoluzionaria con l'obiettivo di portare sul mercato le "auto volanti",

un concetto futuristico che promette di ridisegnare il panorama dei trasporti urbani. Con la firma di un contratto di cooperazione produttiva nell'ottobre 2023, le due aziende hanno inaugurato la produzione del modello "SKYDRIVE (tipo SD-05)" nello stabilimento del Gruppo Suzuki situato a Iwata, nella Prefettura di Shizuoka.

La cerimonia di posa del primo rivetto, avvenuta il 6 marzo, ha sancito ufficialmente l'inizio di questa avventura industriale, alla presenza dei vertici aziendali e dei dipendenti di Sky Works, la filiale di SkyDrive incaricata della produzione. L'evento non solo simboleggia l'avvio della produzione ma rappresenta anche un augurio per la sicurezza e il successo dell'impianto.

Questo progetto non è solo un passo avanti nell'ambito dei trasporti e della mobilità ma è anche una componente chiave nella strategia di Suzuki per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2030. L'impegno di Suzuki verso un futuro sostenibile si manifesta attraverso vari ambiti di intervento, tra cui l'elettrificazione, l'utilizzo di biocarburanti, lo sviluppo di tecnologie a idrogeno, l'innovazione nel campo delle batterie e il loro riutilizzo, nonché il sostegno a startup e iniziative all'avanguardia.

Le auto volanti prodotte a Iwata non solo saranno protagoniste all'Expo 2025 di Osaka ma diventeranno anche un'opzione di mobilità per i clienti, segnando un momento storico nella realizzazione di un futuro dove i cieli urbani potrebbero diventare nuove vie di trasporto, all'insegna dell'efficienza e del rispetto per l'ambiente.