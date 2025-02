The Originals Renault: nuovi servizi per collezionisti e appassionati di auto classiche

Renault lancia The Originals Renault Services, un’iniziativa esclusiva pensata per collezionisti e proprietari di auto classiche,

offrendo soluzioni innovative per la manutenzione, il restauro e la certificazione dei veicoli storici del marchio francese.

“Offriamo nuovi servizi per rispondere alle esigenze dei collezionisti appassionati di auto classiche Renault. È un modo per preservare il nostro patrimonio automobilistico e trasmetterlo alle future generazioni”, ha dichiarato Arnaud Belloni, Renault Global CMO e Chief Branding Officer.

Servizi innovativi per le Renault d’epoca

Dal 2022, Renault ha introdotto un sistema di certificazione per le auto d’epoca, comprendente attestati di conformità, libretti di circolazione storici e certificati ufficiali con informazioni dettagliate su telaio, motore, trasmissione e colori originali.

Ora, grazie a The Originals Renault Services, i collezionisti possono accedere a una rete di fornitori selezionati per reperire ricambi originali, collaborando con specialisti di settore come:

Arnaud Ventoux Pièces per le vetture sportive,

ASCI Sellerie per interni e sellerie,

Melun Retro Passion per i modelli popolari.

Inoltre, sul nuovo sito ufficiale sono disponibili gratuitamente 50 manuali di riparazione storici e tutorial online per aiutare gli appassionati a effettuare interventi di manutenzione in autonomia.

The Originals Renault Garage: competenze specializzate per le auto storiche

La customer satisfaction è sempre stata un pilastro per Renault, che nel 2024 si è aggiudicata il primo posto nei servizi post-vendita secondo L’Automobile Magazine.

Con The Originals Renault Garage, il marchio introduce una rete di centri specializzati per la manutenzione e il restauro delle Renault storiche. Il servizio è attualmente attivo in Francia con otto centri già operativi e mira ad espandersi a 25 punti entro il 2025, garantendo assistenza a meno di 100 km dalla residenza di ogni collezionista.

L’obiettivo futuro? Un’espansione internazionale, per offrire assistenza qualificata agli appassionati di auto classiche Renault in tutto il mondo.

Un impegno per la conservazione del patrimonio automobilistico

Scegliendo The Originals Renault, i collezionisti avranno accesso all’expertise di professionisti appassionati e specializzati nel restauro delle vetture d’epoca, garantendo soluzioni su misura per mantenere vive le icone storiche del marchio.