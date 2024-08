Touring Superleggera svela la Veloce12: un capolavoro di eleganza e prestazioni

Touring Superleggera ha recentemente presentato la Veloce12, una gran turismo che incarna la perfetta fusione tra tradizione e modernità.

Questa vettura straordinaria, realizzata in soli 30 esemplari, è un tributo alla maestria artigianale italiana e alle più recenti innovazioni ingegneristiche. Con un design ispirato alla metà del XX secolo, la Veloce12 è una sintesi di linee fluide e superfici eleganti, realizzata interamente in fibra di carbonio per garantire leggerezza e prestazioni eccezionali.

Il cuore pulsante della Veloce12 è un motore V12 F133 da 5474 cc, capace di erogare 503 CV e 419 lb ft di coppia, assicurando un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi e una velocità massima di 320 km/h. Ogni dettaglio, dall'ottimizzazione del flusso d'aria alla sofisticata gestione delle sospensioni, è stato curato per offrire un'esperienza di guida senza compromessi, adatta sia per le lunghe percorrenze che per i tracciati più tortuosi.

L'interno della Veloce12 è un omaggio al lusso e all'Italianità, con materiali pregiati e lavorazioni artigianali che trasformano ogni viaggio in un'esperienza esclusiva. Il tutto è stato progettato per rispecchiare l'attenzione ai dettagli che ha reso celebre Touring Superleggera in quasi un secolo di storia.

Disponibile per l'ordine al prezzo di 690.000 euro più il costo dell'auto donatrice (escuso tasse), la Veloce12 rappresenta il futuro della gran turismo, onorando al contempo il glorioso passato di Touring Superleggera.