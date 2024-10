Toyota Italia: crescita continua con oltre 100.000 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2024

Il terzo trimestre del 2024 ha rafforzato la crescita del Gruppo Toyota in Italia, con un totale di oltre 100.000 immatricolazioni.

Questo risultato consolida la quota di mercato del gruppo al 7,4%, mantenendo Toyota tra i leader del mercato automobilistico italiano. Modelli come Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla Cross e il nuovo Toyota C-HR hanno giocato un ruolo chiave in questo successo, rispondendo in modo puntuale alle esigenze dei consumatori italiani.

Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come la gamma ibrida e plug-in hybrid del marchio sia perfettamente allineata con le aspettative dei clienti: "L'ampia gamma di soluzioni elettrificate, sostenibili e accessibili ci permette di soddisfare le esigenze dei nostri clienti senza richiedere cambiamenti drastici nelle loro abitudini".

Toyota e Lexus dominano il mercato Full Hybrid



Nel segmento delle vetture ibride, Toyota si conferma leader indiscusso, con una quota del 52% del mercato Full Hybrid. La Yaris, Yaris Cross e il nuovo Toyota C-HR sono i modelli che occupano i primi tre posti in questo segmento, dimostrando la solida preferenza dei consumatori per le soluzioni ibride di Toyota.

L'impegno di Toyota per una mobilità sostenibile si riflette anche nella performance del nuovo Toyota C-HR, che ha visto un incremento del 4,2% rispetto al 2023 nel segmento C-SUV, con circa 11.500 immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno.

Lexus: crescita nel segmento premium con focus sulla tecnologia Plug-in Hybrid



Il marchio Lexus, contraddistinto da una gamma completamente elettrificata, ha registrato circa 4.400 immatricolazioni nei primi nove mesi del 2024, con una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Lexus si distingue per l’elevato mix di motorizzazioni Plug-in Hybrid, con una quota del 16%, ben al di sopra della media del mercato premium.

Tra i modelli di punta, il Lexus NX continua a ottenere ottimi risultati, con oltre 1.500 vetture immatricolate e una significativa preferenza per la versione Plug-in Hybrid. Il nuovo Lexus LBX, un crossover Full Hybrid che ha portato Lexus nel segmento B-SUV premium, ha contribuito con oltre 1.800 immatricolazioni nei primi nove mesi dell’anno, confermando l'interesse dei consumatori per design, qualità e innovazione.

Soluzioni innovative a 360° per i clienti Toyota e Lexus



Oltre alla qualità dei veicoli, Toyota e Lexus hanno conquistato i clienti grazie alle innovative soluzioni di finanziamento, noleggio e assicurazione offerte dal Gruppo attraverso Toyota Financial Services, Kinto e Toyota Insurance. I programmi WeHybrid® hanno ottenuto un grande successo, offrendo ai consumatori flessibilità e convenienza in un ecosistema integrato di mobilità.

Con questi risultati, Toyota e Lexus si posizionano come protagonisti nel mercato italiano, con una strategia orientata a garantire una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata, senza compromettere il piacere di guida.