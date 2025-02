Truffe contachilometri: BMW al Top, come scoprire le auto usate con KM falsi

Il mercato delle auto usate in Italia nasconde insidie non trascurabili. Nel 2024, le truffe sui contachilometri continuano a mietere vittime, con migliaia di automobilisti che acquistano veicoli con chilometraggi manipolati.

Un fenomeno che non solo altera il valore reale dell'auto, ma comporta anche costi di manutenzione imprevisti e potenzialmente elevati.

Secondo un recente studio di carVertical, società leader nell'analisi dei dati del settore automobilistico, la BMW Serie 5 si posiziona al primo posto nella triste classifica delle auto più "schilometrate" in Italia. L'8,5% dei modelli controllati presentava anomalie, con una media di 153.000 chilometri scalati. Seguono a ruota la Ford Mustang (8,3%) e la BMW Serie 3 (8%), con rispettivamente 35.000 e 80.000 chilometri sottratti.

Perché questi modelli sono così ambiti dai truffatori?

La risposta risiede nel loro appeal sul mercato. Si tratta di veicoli premium e ad alte prestazioni, desiderabili e quindi facili da rivendere. Inoltre, la loro popolarità in altri paesi europei facilita l'importazione di auto con chilometraggi già alterati, pronte per essere "aggiustate" ulteriormente per il mercato italiano.

Come smascherare le truffe?

"Dimostrare la manomissione del contachilometri è difficile, ma non impossibile", afferma Matas Buzelis, esperto di carVertical. "Il controllo dello storico del veicolo è fondamentale. A volte, nemmeno il venditore è a conoscenza della truffa, quindi la verifica è un atto di prudenza necessario".

I campioni di chilometri scalati

Alcuni modelli raggiungono livelli di manomissione impressionanti. La BMW Serie 4, la BMW Serie 5 e la Fiat Doblò sono in testa alla classifica, con una media di 218.000 chilometri scalati per la Serie 4 e 153.000 per gli altri due modelli. Ciò significa che un'auto con 100.000 chilometri segnati potrebbe averne percorsi in realtà il doppio o il triplo.

Le auto meno a rischio, ma non immuni

La Renault Captur, l'Audi A5 e l'Alfa Romeo Giulietta si distinguono per percentuali di manomissione più basse (tra il 3,6% e il 3,7%), ma questo non significa che siano immuni. Anche in questi casi, i chilometri nascosti possono essere significativi.

Un caso emblematico

La storia di un utente di PassioneMotori, che ha evitato una truffa grazie a carVertical, dimostra l'importanza dei controlli. Una Fiat 500 Abarth, venduta con 50.000 chilometri, ne aveva in realtà percorsi 130.000.

Consigli utili:

Richiedi sempre lo storico del veicolo.

Verifica la corrispondenza tra i chilometri segnati e lo stato di usura dell'auto.

Diffida dei prezzi troppo bassi.

Affidati a professionisti per una perizia del veicolo.

In un mercato in cui la fiducia è messa a dura prova, la conoscenza e la cautela sono le armi migliori per evitare brutte sorprese.