Twingo E-Tech Electric:si aggiudica sul premio "Trophées de l’Argus 2024"

Twingo E-Tech Electric Prototype si aggiudica il Premio Speciale della Giuria battendo 11 concorrenti, con un punteggio di 252 punti.

Si tratta di un riconoscimento per premiare innovazione, concept car, strategie e performance commerciali e sportive; è assegnato da una giuria composta da giornalisti ed esperti de L’Argus nonché da giornalisti specializzati in prodotti del settore automotive, industriale, tecnologico ed economico.

Il premio è stato consegnato ieri a Gilles Vidal, Direttore Design di Renault ed Ampere.

È un grande onore per me vedere che il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato a Twingo E-Tech Electric Prototype. Originale ed ingegnosa, risponde alle sfide dei nostri tempi e crea l’inaspettato, ricordando l’anima della Twingo originale proprio come la sua silhouette minimalista e monovolume, i fari da monella, l’agilità e la vivacità. Il trattamento moderno delle superfici e i dettagli originali, come i fari anteriori realizzati con un anello LED flottante uniscono fascino e tecnologia.

Svelata in occasione del Capital Market Day di Ampere lo scorso 15 novembre, Twingo E-Tech Electric Prototype è una city car compatta progettata per un utilizzo urbano senza compromessi: miglior consumo di carburante con soli 10 kWh/100 km emissioni di CO₂ ridotte del 75% rispetto alla media dei veicoli termici venduti in Europa nel 2023 su tutto il ciclo di vita zero emissioni di CO₂ allo scarico e meno consumo di materie prime, grazie alle dimensioni ridotte.

Twingo contribuirà a rafforzare l’offensiva elettrica di Renault nel segmento B, avviata nel 2024 con il lancio di Renault 5, e a confermare il suo obiettivo ambizioso di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.

Ampere, specializzata in veicoli elettrici e software, sviluppa, produce e commercializza autovetture elettriche sul mercato europeo per la Marca Renault. Ampere si prefigge lo scopo di dare impulso alla Marca, posizionandola come leader nella nuova era delle zero emissioni e dello sviluppo del software.