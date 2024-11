Utrecht lancia il primo car sharing V2G in Europa con Renault e MyWheels

Utrecht si afferma come una delle città più all’avanguardia in Europa nel campo della mobilità sostenibile.

Grazie a una collaborazione innovativa tra il Gruppo Renault, We Drive Solar, MyWheels e il Comune di Utrecht, nasce il primo servizio di car sharing in Europa dotato di tecnologia V2G (Vehicle-to-Grid).

Questa iniziativa mira a ridisegnare la mobilità urbana, combinando il car sharing con un sistema energetico resiliente e sostenibile. Al centro del progetto c’è una flotta iniziale di 500 veicoli elettrici Renault, tra cui spicca l’iconica Renault 5, che verranno progressivamente integrati con modelli come Renault 4 E-Tech Electric, Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric.

Un car sharing che alimenta la rete elettrica

La tecnologia V2G di Mobilize, il marchio del Gruppo Renault dedicato alle nuove mobilità, rappresenta un salto in avanti per la gestione delle infrastrutture pubbliche. Grazie a questa innovazione, i veicoli della flotta non si limitano a ricaricarsi utilizzando energia pulita, ma sono anche in grado di reimmettere elettricità nella rete durante i picchi di domanda.

“Con 500 veicoli bidirezionali, possiamo fornire il 10% della flessibilità energetica necessaria alla regione di Utrecht,” spiega un portavoce di We Drive Solar. Questo approccio permette di bilanciare l’utilizzo delle energie rinnovabili, integrando meglio l’energia solare ed eolica e riducendo i costi energetici complessivi.

Utrecht come modello di mobilità sostenibile

I caricabatterie pubblici bidirezionali installati in città sono i primi in Europa a supportare questa tecnologia su larga scala. Sviluppati da We Drive Solar in collaborazione con Mobilize, rappresentano una soluzione pratica ed efficace per gestire la crescente domanda di energia rinnovabile.

“La partnership pubblico-privato è essenziale per trasformare le città in modelli di mobilità sostenibile,” sottolineano i rappresentanti del Comune di Utrecht. Con il 35% dei tetti della città già dotati di pannelli solari, Utrecht ha le condizioni ideali per integrare soluzioni innovative come il V2G.

I veicoli saranno gestiti da MyWheels, la più grande azienda di car sharing dei Paesi Bassi. “Questo progetto stabilisce un nuovo standard per i servizi di mobilità urbana, combinando car sharing e integrazione energetica,” afferma un portavoce di MyWheels.

Un futuro urbano più sostenibile

L’introduzione di tecnologie come il V2G non si limita a migliorare la mobilità, ma ha un impatto diretto sulla resilienza della rete elettrica e sulla transizione verso fonti di energia rinnovabile. Questo modello dimostra come le città possano affrontare sfide moderne, dalla congestione urbana al cambiamento climatico, grazie a soluzioni integrate che mettono al centro sostenibilità e innovazione.

La collaborazione tra il Gruppo Renault, We Drive Solar, MyWheels e il Comune di Utrecht non è solo un passo avanti per la città olandese, ma un esempio per le altre città europee. Utrecht si candida a diventare un laboratorio di mobilità sostenibile, anticipando un futuro in cui i veicoli elettrici non saranno solo mezzi di trasporto, ma elementi chiave di un ecosistema energetico urbano intelligente e connesso.

Con questa iniziativa, il Gruppo Renault conferma il suo ruolo di pioniere nella transizione verso una mobilità elettrica condivisa e sostenibile, puntando a fare di Utrecht una città modello per i trasporti del futuro.