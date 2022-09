Vega Day: riuniti a Monza gli attori del settore trasporti e logistica

Anche quest’anno il Vega Day si presenta puntuale il 2 settembre per richiamare l’attenzione sul settore del trasporto e della logistica.

Una tradizione lunga ben 14 edizioni quella del Vega Day, iniziata nel 2009 con il debutto della prima edizione dell’Annuario Trucks & Vans e che nel 2021 ha visto il debutto del primo numero di MDT Players, volume dedicato alle eccellenze del trasporto e della logistica che nel 2022 celebra la sua seconda ricca edizione. Anche quest’anno il Vega Day si presenta puntuale il 2 settembre per richiamare l’attenzione sul settore del trasporto e della logistica, da quasi 40 anni precisa e concreta missione di Vega Editrice e soprattutto del suo mensile Il Mondo dei Trasporti. L’evento, tradizionalmente ospitato nella suggestiva cornice del Parco di Monza, all’interno degli spazi del Ristorante Saint Georges Premier, quest’anno è realizzato in collaborazione con HAM Italia ed Euromaster.

Il Vega Day 2022 si accompagna alla presentazione di MDT Players 2022, seconda edizione della recentissima proposta editoriale che Vega Editrice ha deciso di mettere in cantiere per sottolineare ancora di più l’opera preziosa di tante aziende coinvolte con grande spirito imprenditoriale nel sistema del trasporto e della logistica, così fondamentale per l’economia del Paese. Il volume, che dal 2021 sostituisce l’Annuario Trucks & Vans, porta il titolo di “MDT Players. Ec- cellenza del Trasporto e della Logistica” e contiene il profilo storico-attuale di importanti aziende protagoniste di que- sto mondo, dai costruttori di truck, van, trailer e bus, agli allestitori, ai produttori di componentistica, alle società di servizi e di noleggio di truck e van, per finire ai dealer e soprattutto alle aziende di trasporto e di logistica. Il volume è stato realizzato dal team de Il Mondo dei Trasporti.

Spazio importante della giornata è quello dedicato ai due convegni intitolati “Aftermarket truck: l’evoluzione del Ser- vice e delle soluzioni per la mobilità” e “Aumenti, normative, autisti: le sfide per il trasporto futuro”, con gli interventi di importanti operatori del settore. Di seguito la consegna dei tradizionali riconoscimenti di Vega Editrice e de Il Mon- do dei Trasporti per il 2022: Personaggio dell’Anno, Ralla d’oro e MDT Awards. Come sempre, la giornata vede la par- tecipazione di rappresentanti della stampa televisiva, radiofonica e scritta, nonché di rappresentanti di aziende del settore per i quali il Vega Day è un’occasione di utile confronto e scambio di idee sui comuni interessi.