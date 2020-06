Vivaro-e, il primo veicolo commerciale 100% elettrico di Opel

Entro il 2025 il mercato dei veicoli a basse emissioni sarà 10 volte più grande , riguarderà tutte le regioni del mondo e sarà così sia per le vetture per trasporto passeggeri che per i veicoli commerciali.

La prima gamma di veicoli commerciali elettrici di Opel è pronta per la strada: tre questi Opel Vivaro-e e Zafira-e Life saranno disponibili presto.

La strategia di Opel sta nell’elettrificare non solo un modello ma tutta la gamma di veicoli commerciali che sarà completamente elettrificata entro il 2021 e sarà così sia per i furgoni che per le vetture derivate.

“Il Vivaro-e è il primo veicolo commerciale completamente elettrico di Opel e uno dei primi sul mercato. Come sapete l’elettrificazione e il trasporto di beni e servizi diventerà sempre più importante in molte aree urbane e noi di Opel possiamo fornirlo. 100% elettrico e zero emissioni. Sarà disponibile nell’autunno di quest’anno. Provatelo, lo amerete!", ha dichiarato il CEO di Opel Michael Lohscheller.

I van elettrificati e Vivaro-e sono la risposta di Opel alle crescenti limitazioni al traffico nei centri storici delle nostre città e permettono di garantire continuità al proprio lavoro ben oltre il famoso ultimo miglio. A questo elemento bisogna aggiungere che i clienti dei veicoli commerciali sono professionisti che hanno un’ampia gamma di necessità, aspettative alte e vogliono mantenere le stesse prestazioni dei veicoli con motore termico usato finora. E’ per questo che Opel offre una gamma di veicoli commerciali elettrificati con diverse dimensioni o carrozzerie, per adattarsi a tutte le esigenze dei clienti.

Nessun cambiamento nelle caratteristiche tecniche di Opel Vivaro-e: la capacità di carico è invariata con volume di carico fino a 6,6 metri cubi. Tre lunghezze disponibili con volume di carico crescente come per le versioni termiche. A partire dall’offerta di un van compatto da 4,6 m di lunghezza con fino a 5 metri cubi di capacità, che sono gli stessi nella versione elettrica. Il carico utile di Opel Vivaro-e è sempre elevato, fino a 1275 kg; ugualmente elevata la capacità di traino, fino a 1000 kg.