Volkswagen: cresce a 17,9 Mld € l‘utile netto nel 2023

Volkswagen ha registrato una crescita notevole nel 2023, con un utile netto che ha raggiunto i 17,928 miliardi di euro, segnando un incremento del 13,1% rispetto all'anno precedente.

La performance finanziaria del colosso automobilistico tedesco si è distinta anche per un fatturato che ha toccato i 322,284 miliardi di euro, in aumento del 15,5% rispetto al 2022. Questo successo è stato sostenuto da un solido aumento delle vendite globali, che hanno visto un totale di 9,24 milioni di veicoli venduti, l'11,8% in più rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto alla crescita delle consegne in Europa e in Nord America.

Particolarmente significativo è stato il balzo in avanti delle consegne di veicoli elettrici a batteria (Bev), cresciute del 35% per un totale di 771.000 unità nel 2023, sottolineando l'impegno di Volkswagen nella transizione verso la mobilità elettrica. Nonostante un lieve calo del margine operativo, che si è attestato al 7,2%, l'utile operativo ha comunque mostrato un incremento, raggiungendo i 22,576 miliardi di euro.

Volkswagen ha inoltre annunciato l'intenzione di distribuire un dividendo aumentato a 9,00 euro per azione ordinaria e 9,06 euro per azione privilegiata, confermando così la fiducia nei risultati ottenuti e nelle prospettive future. Le dichiarazioni del Direttore Finanziario e Operativo, Arno Antlitz, evidenziano l'orientamento strategico dell'azienda verso l'innovazione e l'efficienza, con l'obiettivo di lanciare 30 nuovi prodotti nel corso dell'anno e di implementare un programma di miglioramento della redditività che porterà benefici per oltre 10 miliardi di euro entro la fine del 2024.

Con previsioni di crescita del fatturato fino al 5% e un margine operativo sulle vendite previsto tra il 7% e il 7,5% per il prossimo anno, Volkswagen si posiziona in modo solido per affrontare le sfide future, puntando a un'ulteriore espansione nel mercato nordamericano e a un consolidamento del proprio leadership nel settore dell'elettrificazione veicolare.