Volkswagen Golf GTI Clubsport debutta alla 24 Ore Nürburgring

Volkswagen ha scelto la leggendaria 24 Ore del Nürburgring per il debutto mondiale della nuova Golf GTI Clubsport, un'auto da corsa con una potenza di 380 CV, in occasione del 50° anniversario della Golf.

La presentazione avviene nell'anno in cui la Golf celebra mezzo secolo dalla sua nascita, rendendo l'evento ancora più significativo per gli appassionati del marchio.

Potenza e prestazioni

La Golf GTI Clubsport 24h, con i suoi 380 CV, è stata progettata per dominare la competizione al Nürburgring. Questo modello da corsa è stato ulteriormente perfezionato rispetto alle versioni precedenti, con un telaio ottimizzato e un motore turbo benzina da 2,0 litri (TSI) di ultima generazione, denominato internamente EA888 LK3 evo4. Questo propulsore dimostra il suo potenziale non solo nelle gare ma anche sulle strade di tutti i giorni.

Novità per i modelli stradali

In parallelo alla versione da corsa, Volkswagen ha svelato anche l'ultimo livello evolutivo della Golf GTI Clubsport stradale, con una potenza di 300 CV e un design affinato. Il modello tradizionale della Golf GTI ora offre 265 CV, un incremento di 20 CV rispetto alla versione precedente, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi. Entrambi i modelli beneficiano di un telaio perfezionato e di un nuovo sistema di infotainment, rendendo l'esperienza di guida ancora più piacevole e sicura.

Dettagli di design e tecnologia

La Golf GTI e la Golf GTI Clubsport presentano fari a LED Matrix IQ.LIGHT di ultima generazione, che offrono una portata maggiorata del 15% rispetto al modello precedente. Gli esterni sono stati ridisegnati per accentuare l'eleganza e la sportività, mentre gli interni sono stati aggiornati con sistemi di infotainment più intuitivi e rapidi.

Innovazioni ecologiche

Un aspetto interessante della partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring è l'utilizzo di un nuovo carburante sviluppato da Shell, denominato E20, che contiene una percentuale di bioetanolo raddoppiata rispetto all'E10, contribuendo così a una maggiore sostenibilità.

Celebrazioni per il 50° anniversario della Golf

I festeggiamenti per il 50° anniversario della Golf non si limitano alla 24 Ore del Nürburgring. Volkswagen ha programmato un evento speciale, il GTI Fanfest 2024, che si terrà dal 26 al 28 luglio a Wolfsburg, la città natale della Golf. Questo incontro internazionale riunirà appassionati da tutto il mondo per celebrare le nuove Golf GTI e GTI Clubsport, oltre alla storica Golf GTI Clubsport 24h.

La presentazione della nuova Golf GTI Clubsport alla 24 Ore del Nürburgring segna un momento significativo per Volkswagen, combinando innovazione, potenza e tradizione. Con modelli che spaziano dalla strada alla pista, Volkswagen continua a ridefinire gli standard delle auto sportive compatte, celebrando mezzo secolo di successi con uno sguardo rivolto al futuro.